كادينا سير: المغرب يطالب باستضافة نهائي كأس العالم بدلا من إسبانيا بسبب العنصرية

الخميس، 02 أبريل 2026 - 12:50

كتب : FilGoal

لا تزال أصداء حادثة الهتافات العنصرية خلال ودية مصر أمام إسبانيا مستمرة.

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن ردود الفعل في المغرب عقب الهتافات العنصرية ضد المسلمين خلال مواجهة إسبانيا.

وأشار التقرير إلى طلب وسائل الإعلام المغربية بمنح نهائي كأس العالم 2030 إلى المغرب بدلا من إسبانيا، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة إسبانيا ومصر الودية.

وأقيمت المباراة على ملعب إسبانيول، وشهدت هتافات عنصرية ضد المسلمين، إلى جانب صافرات استهجان للنشيد الوطني المصري.

ويرى المغرب أن الملاعب الإسبانية شهدت في السنوات الأخيرة عدة حوادث عنصرية، مما يثير مخاوف بشأن القدرة على التعامل مع هذه الظواهر.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على دراية بما يحدث، وهو ما قد يمنح المغرب أفضلية في سباق استضافة النهائي.

وأوضحت وسائل الإعلام المغربية أن الملاعب في المغرب لا تشهد مثل هذه الوقائع بنفس الحدة.

ويستضيف كأس العالم 2030 كل من إسبانيا والمغرب والبرتغال بشكل مشترك.

من جانب آخر، أدانت جهات حكومية إسبانية الهتافات، وقررت إحالة الواقعة إلى التحقيق.

كما أثارت الأحداث ردود فعل واسعة داخل الوسط الرياضي، من بينها موقف لامين يامال الذي رفض تلك التصرفات.

