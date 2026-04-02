آس: حذر في ريال مدريد بشأن بيلينجهام.. وموقفه من مواجهة بايرن ميونيخ

الخميس، 02 أبريل 2026 - 12:28

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ضد بيتيس

يتعامل ريال مدريد بحذر مع حالة جود بيلينجهام رغم تعافيه من الإصابة، في ظل عدم جاهزيته الكاملة حتى الآن.

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وعاد بيلينجهام للتدريبات الجماعية مؤخرا، لكنه لا يزال بحاجة إلى وقت إضافي لاستعادة مستواه بنسبة 100%.

وغاب اللاعب عن المشاركة مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي، رغم انضمامه للمعسكر، لتجنب أي انتكاسة.

أخبار متعلقة:
إنزو: أحب مدريد كثيرا وسأعيش يوما فيها ثلاثي برشلونة يسابق الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو مدريد ضربة مزدوجة لـ أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة الفوز الثاني في 4 أيام.. سيدات برشلونة ينتصرن مجددا على ريال مدريد

وكشفت صحيفة آس عن تخطيط الجهاز الفني لعدم الدفع به أساسيا أمام ريال مايوركا.

كما تشير التوقعات إلى غيابه عن التشكيل الأساسي أيضا في مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويرغب ريال مدريد في تجهيز اللاعب تدريجيا، بعد غياب دام قرابة 7 أسابيع بسبب إصابة عضلية تعرض لها في فبراير الماضي.

وشارك بيلينجهام لدقائق محدودة في الدربي قبل التوقف الدولي، في خطوة أولى للعودة التدريجية.

ويفضل الجهاز الفني استمرار الاعتماد على التشكيل الحالي الذي قدم أداء جيدا مؤخرا، خاصة في وسط الملعب.

ويضم هذا التشكيل لاعبين مثل فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني وأردا جولر.

وينتظر أن يكون بيلينجهام ضمن قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة، مع منحه دقائق تدريجية حتى استعادة جاهزيته الكاملة.

ريال مدريد بيلينجهام
نرشح لكم
سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية سبورت: برشلونة يحسم موقف كانسيلو.. والمفاوضات مع الهلال قد تستمر لما بعد كأس العالم بخلاف باستوني.. برشلونة يستهدف مدافعا جديدا من الدوري الإيطالي جوريتسكا: نريد تغيير نتائجنا السلبية أمام ريال مدريد لو نورماند: لو ارتكبت نفس خطأ جيرارد مارتن كنت سأطرد.. والحكم زاد التوتر برشلونة يوضح إصابة بيرنال وأراوخو تقارير: برشلونة يحدد موقف أراوخو وبيرنال قبل مواجهة أتلتيكو في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
