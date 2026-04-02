آس: حذر في ريال مدريد بشأن بيلينجهام.. وموقفه من مواجهة بايرن ميونيخ

يتعامل ريال مدريد بحذر مع حالة جود بيلينجهام رغم تعافيه من الإصابة، في ظل عدم جاهزيته الكاملة حتى الآن.

وعاد بيلينجهام للتدريبات الجماعية مؤخرا، لكنه لا يزال بحاجة إلى وقت إضافي لاستعادة مستواه بنسبة 100%.

وغاب اللاعب عن المشاركة مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي، رغم انضمامه للمعسكر، لتجنب أي انتكاسة.

وكشفت صحيفة آس عن تخطيط الجهاز الفني لعدم الدفع به أساسيا أمام ريال مايوركا.

كما تشير التوقعات إلى غيابه عن التشكيل الأساسي أيضا في مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويرغب ريال مدريد في تجهيز اللاعب تدريجيا، بعد غياب دام قرابة 7 أسابيع بسبب إصابة عضلية تعرض لها في فبراير الماضي.

وشارك بيلينجهام لدقائق محدودة في الدربي قبل التوقف الدولي، في خطوة أولى للعودة التدريجية.

ويفضل الجهاز الفني استمرار الاعتماد على التشكيل الحالي الذي قدم أداء جيدا مؤخرا، خاصة في وسط الملعب.

ويضم هذا التشكيل لاعبين مثل فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني وأردا جولر.

وينتظر أن يكون بيلينجهام ضمن قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة، مع منحه دقائق تدريجية حتى استعادة جاهزيته الكاملة.