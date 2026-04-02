اتحاد جدة يستعيد بيرجوين بعد التعافي من الإصابة.. وتدريبات منفردة لـ النصيري

الخميس، 02 أبريل 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

استعاد فريق اتحاد جدة، لاعبه الهولندي ستيفن بيرجوين في تدريبات الفريق بعد التعافي من الإصابة.

وكان بيرجوين تعرض لإصابة طفيفة خلال التدريبات يوم الأحد وغاب بعدها عن المباراة الودية أمام الوحدة.

وكشفت صحيفة الرياضية عن مشاركة بيرجوين في التدريبات الجماعية مساء الأربعاء بشكل طبيعي بعد خضوعه لتدريبات انفرادية تضمنت الجري حول الملعب وبالكرة.

ويستعد نادي اتحاد جدة لمواجهة الحزم مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي.

بينما اكتفى المهاجم المغربي يوسف النصيري بتدريبات منفردة نظير معاناته من إصابة طفيفة.

واكتفى النصيري بتدريبات تأهيلية.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة.

وتعرض اتحاد جدة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري أمام كل من أهلي جدة والرياض.

