سيراميكا كليوباترا يعلن غياب 11 لاعبا قبل مواجهة الأهلي في الدوري

كشف نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي عن غياب11 لاعبا قبل مواجهة الأهلي في الدوري.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب، في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وجاءت غيابات فريق سيراميكا كليوباترا كالآتي:

عمرو السولية - إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

عمرو قلاوة - جزع في الرباط الداخلي للركبة مدة الغياب تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

عمر كمال - مزق في الخلفية من الدرجة الثالثة ومدة الغياب من 4 إلى 6 أسابيع

كريم وليد - مزق في الخلفية وجار التأهيل

إبراهيم محمد - إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي

فريدي كوبلان - مزق في العضلة الضامة وغياب من 3 إلى 4 أسابيع

عبد الله مجدي - مزق في العضلة الضامة وجار التأهيل.

محمد رضا بوبو - إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي.

محمد عبد الله - جار التأهيل بعد التعافي من تمزق في أربطة الكاحل.

سيموكوندا - إجهاد في العضلة الخلفية

إسلام عيسى - جار تشخيص إصابته والكشف المبدئي عن تعرضه لإلتواء في الركبة.