سيراميكا كليوباترا يعلن غياب 11 لاعبا قبل مواجهة الأهلي في الدوري

الخميس، 02 أبريل 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

عمر كمال - سيراميكا - طلائع الجيش

كشف نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي عن غياب11 لاعبا قبل مواجهة الأهلي في الدوري.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب، في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي كأس مصر - ركلات الترجيح تقود طلائع الجيش لنصف النهائي على حساب سيراميكا أجندة الزمالك - البداية مع المصري والنهاية ضد سيراميكا كليوباترا أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة

وجاءت غيابات فريق سيراميكا كليوباترا كالآتي:

عمرو السولية - إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

عمرو قلاوة - جزع في الرباط الداخلي للركبة مدة الغياب تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

عمر كمال - مزق في الخلفية من الدرجة الثالثة ومدة الغياب من 4 إلى 6 أسابيع

كريم وليد - مزق في الخلفية وجار التأهيل

إبراهيم محمد - إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي

فريدي كوبلان - مزق في العضلة الضامة وغياب من 3 إلى 4 أسابيع

عبد الله مجدي - مزق في العضلة الضامة وجار التأهيل.

محمد رضا بوبو - إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي.

محمد عبد الله - جار التأهيل بعد التعافي من تمزق في أربطة الكاحل.

سيموكوندا - إجهاد في العضلة الخلفية

إسلام عيسى - جار تشخيص إصابته والكشف المبدئي عن تعرضه لإلتواء في الركبة.

نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
