مواعيد مباريات الخميس 2 أبريل- مصر أمام ليبيا في شمال إفريقيا للناشئين.. ودوري المحترفين

يخوض منتخب مصر تحت 17 عاما اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 مواجهة مرتقبة ضد نظيره الليبي ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 أبريل والقنوات الناقلة.

كما يشهد دوري المحترفين المصري مجموعة من المباريات القوية في صراع الصعود للدوري الممتاز، وتجنب الهبوط للدرجة الأدنى.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما

مصر × ليبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا.. وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

دوري المحترفين

السكة الحديد × الداخلية.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

أبو قير للأسمدة × أسوان.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

طنطا × بروكسي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.