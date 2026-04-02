أدار المباراة الأولى.. التمسماني حكما لمباراة مصر وليبيا في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين

يدير المغربي هشام التمسماني مباراة مصر وليبيا من تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم.

ويلتقي المنتخبان المصري والليبي في تمام الثانية ظهر الخميس، في الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا.

وسبق أن أدار التمسماني المباراة الأولى لمصر في البطولة أمام تونس في الجولة الثانية والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

ويضم الطاقم المعاون للتمسماني، زكريا بشطاوي وعبدالصمد أبرتون كمساعدين، بالإضافة إلى الجزائري محمد رفيق عوينة حكماً رابعاً.

وتخوض منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة ليبيا منظم البطولة، تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط، نفس رصيد تونس والجزائر.

الخضر في المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما يتواجد نسور قرطاج في المركز الرابع.

أما المنتخب الليبي فيحل في ذيل الترتيب بدون رصيد بعد خسارة مباراتيه أمام الجزائر وتونس.

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام نظيره التونسي يوم الخميس في إطار الجولة الرابعة.

ويحتاج المنتخب المصري للناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف، للفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة أمام المنتخب الجزائري.