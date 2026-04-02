أدار المباراة الأولى.. التمسماني حكما لمباراة مصر وليبيا في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين

الخميس، 02 أبريل 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

الحكم المغربي هشام التمسماني

يدير المغربي هشام التمسماني مباراة مصر وليبيا من تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم.

ويلتقي المنتخبان المصري والليبي في تمام الثانية ظهر الخميس، في الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا.

وسبق أن أدار التمسماني المباراة الأولى لمصر في البطولة أمام تونس في الجولة الثانية والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

تحت الأمطار.. منتخب الناشئين يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة ليبيا تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا منتخب الناشئين يفتتح مواجهاته في بطولة شمال إفريقيا بفوز أمام تونس

ويضم الطاقم المعاون للتمسماني، زكريا بشطاوي وعبدالصمد أبرتون كمساعدين، بالإضافة إلى الجزائري محمد رفيق عوينة حكماً رابعاً.

وتخوض منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة ليبيا منظم البطولة، تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط، نفس رصيد تونس والجزائر.

الخضر في المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما يتواجد نسور قرطاج في المركز الرابع.

أما المنتخب الليبي فيحل في ذيل الترتيب بدون رصيد بعد خسارة مباراتيه أمام الجزائر وتونس.

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام نظيره التونسي يوم الخميس في إطار الجولة الرابعة.

ويحتاج المنتخب المصري للناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف، للفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة أمام المنتخب الجزائري.

رسالة شكر من إسلام عيسى خلال اتصال مع بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية الإسباني يدين التصرفات المسيئة لجماهير إسبانيا تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين أبو زهرة: جمهور السعودية وجه التحية لـ عبد المنعم.. ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح في الجول يكشف تفاصيل إصابة هاني.. وموقفه من مباريات الأهلي
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
