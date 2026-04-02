لوكاتيلي يوجه رسالة اعتذار لجماهير إيطاليا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم

وجه مانويل لوكاتيلي لاعب يوفنتوس الإيطالي رسالة لجماهير إيطاليا بضرورة التكاتف في الفترة المقبلة بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال لوكاتيلي عبر حسابه الرسمي انستجرام:

أنا محطم، مستنزف، والدموع في عيني، كنا نشعر بالمسؤولية تجاه الأطفال، والعائلات، والأجداد، وكل الإيطاليين الذين دعمونا.

لقد قدمنا كل ما لدينا، وأنا فخور بهذه المجموعة، نحن اللاعبون، والمدرب، والجهاز الفني كنا متحدين من أجل هذا الحلم.

بذلنا كل طاقتنا، لكننا لم ننجح في إهدائكم التأهل إلى كأس العالم، لقد فشلنا، هذه هي الحقيقة، وأشعر بثقل هذا الفشل بالكامل على عاتقي.

أشكر من وقف معنا دائمًا ومن سيواصل دعمنا من كل قلبي، الأمر صعب جدا، لكن دعونا ننهض معا، لن يمر يوم دون أن أقدم كل ما لدي داخل الملعب.

وتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.