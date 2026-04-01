الأهلي يدرس امتلاك حصة كبرى لإحدى شركات السياحة

يدرس النادي الأهلي إمكانية امتلاك الحصة الكبرى لإحدى شركات السياحة.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، اجتماعا مع شركة الأهلي للخدمات الرياضية اليوم الأربعاء.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، عن تفاصيل اجتماع الخطيب المطول مع شركة الخدمات.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي: "عقد الخطيب اجتماعا مع شركة الخدمات واستعرض القوائم المالية للشركة واعتمادها مع اقتراب نهاية السنة المالية."

وأشار الأهلي "حققت الشركة حققت أرباحًا متميزة خلال هذا العام، بعدما أصبحت تقدم خدماتها ليس لفرق النادي الرياضية داخل مصر ولكن خارج البلاد أيضًا."

وأضاف "باتت الشركة تقدم خدماتها لمؤسسات أخرى داخل الدولة في ذات المجال بما يسهم في تحقيق المزيد من الأرباح."

وتابع بيان الأهلي "عرض مجلس إدارة شركة الخدمات رؤيته بخصوص تطوير الخدمات المقدمة سواء لأعضاء الأهلي أو للمجتمع الرياضي الدولي، من خلال تنظيم مسابقات قارية في رياضات مختلفة."

وأتم " كما عرض أيضًا استراتيجيته في تقديم الخدمات السياحية عن طريق امتلاك الحصة الكبرى لإحدى شركات السياحة، بما يخدم مصلحة أعضاء وجماهير النادي وفرقه الرياضية."