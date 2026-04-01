تحت الأمطار.. منتخب الناشئين يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة ليبيا

خاض منتخب الناشئين مواليد 2009 مرانه الأخير استعدادا لمواجهة ليبيا في الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا.

وتخوض منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة ليبيا منظم البطولة، تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم.

وخاض المنتخب مرانه وسط أجواء شتوية وتقلبات جوية شهدت سقوطا للأمطار.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن إقامة الحصة التدريبية الخفيفة للمنتخب على ملعب التحدي الليبي.

وحرص الجهاز الفني، خلالها على وضع اللمسات النهائية للتشكيل وخطة اللعب، التي سيخوض بها اللقاء، مع التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والتعامل مع الكرات الثابتة في ظل ظروف أرضية الملعب المبتلة.

كما أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن تحديد ألوان الأطقم الرياضية، التي سيرتديها المنتخبان في مواجهة غد، حيث تقرر أن يرتدي منتخب الناشئين، الزي الأبيض، بينما سيظهر المنتخب الليبي صاحب الأرض باللون الأحمر التقليدي.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط، نفس رصيد تونس والجزائر.

الخضر في المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما يتواجد نسور قرطاج في المركز الرابع.

أما المنتخب الليبي فيحل في ذيل الترتيب بدون رصيد بعد خسارة مباراتيه أمام الجزائر وتونس.

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام نظيره التونسي يوم الخميس في إطار الجولة الرابعة.

ويحتاج المنتخب المصري للناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف، للفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة أمام المنتخب الجزائري.