السوداني محمود علي حكما لمواجهة الزمالك ضد بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 20:05

كتب : FilGoal

الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بتعيين السوداني محمود علي محمود إسماعيل حكمًا لإدارة مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 إبريل الجاري، على استاد القاهرة، في نصف نهائي الكونفدرالية.

وتعد تلك المباراة الثانية للحكم السوداني محمود علي التي يديرها للزمالك.

أجندة الزمالك في أبريل - خمس مباريات بينهم مواجهتي بلوزداد توم أبونجيل حكما لمواجهة الزمالك ضد شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية المستشار القانوني للزمالك: سنواصل التصعيد ضد زيزو

وسبق أن أدار مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وانتهت بفوز الفريق الأبيض 2-1.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة إياب الزمالك ضد بلوزداد كالآتي:

حكم ساحة: السوداني محمود علي محمود إسماعيل

مساعد أول: التونسي خليل حساني

مساعد ثان: أرسينيو شادريك مارينجولي من موزمبيق

حكم رابع: البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا

حكم تقنية الفيديو: السوداني ياسر أحمد عبد العزيز

مساعد لتقنية الفيديو: الليبي عبد الرازق أحمد

واختار "كاف" التنزاني أحمد إدي مجويي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي يحيى حدقة.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً يوم الجمعة، 10 أبريل الجاري على استاد نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 3 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
