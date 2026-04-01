السوداني محمود علي حكما لمواجهة الزمالك ضد بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بتعيين السوداني محمود علي محمود إسماعيل حكمًا لإدارة مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 إبريل الجاري، على استاد القاهرة، في نصف نهائي الكونفدرالية.

وتعد تلك المباراة الثانية للحكم السوداني محمود علي التي يديرها للزمالك.

وسبق أن أدار مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وانتهت بفوز الفريق الأبيض 2-1.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة إياب الزمالك ضد بلوزداد كالآتي:

حكم ساحة: السوداني محمود علي محمود إسماعيل

مساعد أول: التونسي خليل حساني

مساعد ثان: أرسينيو شادريك مارينجولي من موزمبيق

حكم رابع: البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا

حكم تقنية الفيديو: السوداني ياسر أحمد عبد العزيز

مساعد لتقنية الفيديو: الليبي عبد الرازق أحمد

واختار "كاف" التنزاني أحمد إدي مجويي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي يحيى حدقة.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً يوم الجمعة، 10 أبريل الجاري على استاد نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.