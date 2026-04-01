ESPN: بدون نيمار.. أنشيلوتي يستقر على 24 لاعبا في قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم

استقر كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل على اختيار 24 لاعبا للقائمة النهائية لكأس العالم 2026 من أصل 26 لاعبا.

ووفقا لشبكة ESPN البرازيلية ينتظر كارلو أنشيلوتي ضم لاعبين آخرين قبل انطلاق كأس العالم 2026 عند موعد إعلان القائمة النهائية.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر – إيدرسون مورايس – بينتو كريبسكي.

الدفاع: دانيلو سيلفا – أليكس ساندرو – دوجلاس سانتوس – ماركينيوس – جابرييل ماجالايش – إيدر ميليتاو – بريمر – ليو بيريرا.

الوسط: كاسيميرو – برونو جيمارايش – دانيلو سانتوس – لوكاس باكيتا.

الهجوم: إستيفاو – لويز هنريكي – فينيسيوس جونيور – مارتنيلي – ماتيوس كونيا – جواو بيدرو – رافينيا.

ويتواجد أليسون بيكر حارس ليفربول في قائمة البرازيل على الرغم من تصريحات أرني سلوت مدرب ليفربول عن غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: المغرب، وهايتي، وأسكتلندا.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل.

وتقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر لنسخة كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.