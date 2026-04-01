ESPN: بدون نيمار.. أنشيلوتي يستقر على 24 لاعبا في قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 19:32

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - البرازيل ضد الإكوادور

استقر كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل على اختيار 24 لاعبا للقائمة النهائية لكأس العالم 2026 من أصل 26 لاعبا.

ووفقا لشبكة ESPN البرازيلية ينتظر كارلو أنشيلوتي ضم لاعبين آخرين قبل انطلاق كأس العالم 2026 عند موعد إعلان القائمة النهائية.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: نيمار؟ راض عن الذين كانوا هنا.. والبرازيل قادرة على منافسة أفضل الفرق في العالم أنشيلوتي: كأس العالم يحسمه الأقوى دفاعيا وليس الأكثر تسجيلا فينيسيوس: كنا بحاجة للانسجام قبل أنشيلوتي.. ونريد إعادة البرازيل للقمة أنشيلوتي: مبابي خصمي حاليا.. وسنلعب بـ 4 مهاجمين

حراسة المرمى: أليسون بيكر – إيدرسون مورايس – بينتو كريبسكي.

الدفاع: دانيلو سيلفا – أليكس ساندرو – دوجلاس سانتوس – ماركينيوس – جابرييل ماجالايش – إيدر ميليتاو – بريمر – ليو بيريرا.

الوسط: كاسيميرو – برونو جيمارايش – دانيلو سانتوس – لوكاس باكيتا.

الهجوم: إستيفاو – لويز هنريكي – فينيسيوس جونيور – مارتنيلي – ماتيوس كونيا – جواو بيدرو – رافينيا.

ويتواجد أليسون بيكر حارس ليفربول في قائمة البرازيل على الرغم من تصريحات أرني سلوت مدرب ليفربول عن غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: المغرب، وهايتي، وأسكتلندا، ولمعرفة تفاصيل المجموعات الآخرى من هنا.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل.

وتقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر لنسخة كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.

كأس العالم منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي
نرشح لكم
أول ظهور للملعب الخاص بالفريق.. ميسي وسواريز يسجلان في تعادل إنتر ميامي ضد أوستن وسام أبو علي يسجل هدفين في انتصار كولومبوس كرو على أتلانتا بالدوري الأمريكي نيمار مهدد بالإيقاف لـ 12 مباراة في الدوري البرازيلي بسبب تصريحات مهينة ضد الحكم "كان بإمكاني اللعب أكثر".. أوسكار يعلن اعتزاله بي بي سي: وفاة مشجع وإصابة العشرات في ملعب أليانزا ليما البيروفي ساهم في 5 أهداف خلال 4 مباريات.. نيمار يصنع هدفا في فوز سانتوس بالدوري البرازيلي إصابة جيمس رودريجز بـ "جفاف شديد" وإيداعه في المستشفى لمدة 72 ساعة فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 6 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 6 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 6 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 6 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526350/espn-بدون-نيمار-أنشيلوتي-يستقر-على-24-لاعبا-في-قائمة-البرازيل-النهائية-لكأس-العالم