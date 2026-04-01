فرانكفورت يعلن تجديد عقد ماريو جوتزه

أعلن آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الأربعاء تجديد عقد ماريو جوتزه لاعب الفريق لموسمين إضافيين.

وبهذا التجديد يمتد عقد اللاعب مع الفريق الألماني حتى صيف 2028 بعدما كان ينتهي الصيف المقبل.

وقال ماريو جونزه لقناة فرانكفورت بعد تجديد عقده: "آينتراخت فرانكفورت يعني لي الكثير، أنا هنا منذ ما يقارب أربع سنوات وقد قضيت وقتا رائعا، أنا وعائلتي نشعر بالراحة الكبيرة في فرانكفورت، وحبي لكرة القدم وحبي لهذا النادي قاداني لتمديد عقدي".

وواصل "لدينا بعض التحديات أمامنا هذا الموسم، لكننا مستعدون لمواجهتها، ومن يدري ما الذي قد يتحقق في المستقبل القريب؟ الفوز بالكأس سيكون أمرا رائعا بالنسبة لي".

وانضم جوتزه إلى فرانكفورت صيف 2022 قادما من أيندهوفن الهولندي.

وخاض الدولي الألماني مع فرانكفورت الموسم الجاري 26 مباراة صنع هدفين فقط.

وشارك مع فرانكفورت منذ انضمامه للفريق في 148 مباراة مسجلا 12 هدفا وصنع 18 آخرين.