خبر في الجول - إسلام عيسى يخضع للفحوصات الطبية بعد عودة البعثة إلى مصر

يخضع إسلام عيسى لاعب منتخب مصر للفحوصات الطبية بعد عودة بعثة المنتخب إلى القاهرة.

إسلام عيسى النادي : سيراميكا كليوباترا مصر

وتعرض إسلام عيسى للإصابة خلال مواجهة مصر الودية أمام إسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وعلم FilGoal.com أن إسلام عيسى يخضع للفحوصات الطبية وإجراء الأشعة غدا الخميس بعد عودة بعثة المنتخب إلى مصر.

وكان التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب هو إلتواء في الركبة.

وتغادر بعثة منتخب مصر، إسبانيا في تمام الحادية عشر مساء اليوم، الأربعاء، على أن تصل إلى القاهرة فجر غد الخميس.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.