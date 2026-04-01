خبر في الجول - إسلام عيسى يخضع للفحوصات الطبية بعد عودة البعثة إلى مصر

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 17:13

كتب : محمد جمال

إسلام عيسى - مصر ضد إسبانيا

يخضع إسلام عيسى لاعب منتخب مصر للفحوصات الطبية بعد عودة بعثة المنتخب إلى القاهرة.

إسلام عيسى

النادي : سيراميكا كليوباترا

مصر

وتعرض إسلام عيسى للإصابة خلال مواجهة مصر الودية أمام إسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وعلم FilGoal.com أن إسلام عيسى يخضع للفحوصات الطبية وإجراء الأشعة غدا الخميس بعد عودة بعثة المنتخب إلى مصر.

موعد عودة بعثة منتخب مصر من إسبانيا منافس مصر - دي بروين: لم نصل لكامل جاهزيتنا.. وهناك مجال للتحسن كرة سلة - النهائيات على صالة حسن مصطفى.. الكشف عن مواعيد كأس مصر حتى النهائي اتحاد الكرة يصدر بيانا حول واقعة العنصرية في لقاء مصر وإسبانيا

وكان التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب هو إلتواء في الركبة.

وتغادر بعثة منتخب مصر، إسبانيا في تمام الحادية عشر مساء اليوم، الأربعاء، على أن تصل إلى القاهرة فجر غد الخميس.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.

رسالة شكر من إسلام عيسى خلال اتصال مع بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية الإسباني يدين التصرفات المسيئة لجماهير إسبانيا تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين أبو زهرة: جمهور السعودية وجه التحية لـ عبد المنعم.. ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح في الجول يكشف تفاصيل إصابة هاني.. وموقفه من مباريات الأهلي
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
