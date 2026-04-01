مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: حكام أجانب لنهائيات الدوري والكأس.. والقمة المحتملة
الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 16:40
كتب : هاني العوضي
استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على تعيين حكام أجانب لنهائيات الدوري وكأس مصر بناء على طلب الأندية.
وتشهد نهائيات كأس مصر العودة إلى صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر من جديد.
وكشف مصدر من اتحاد السلة لـ FilGoal.com: "إقامة نهائي مسابقتي الدوري والكأس بحكام أجانب بناء على طلب الأندية".
وتابع "بالإضافة لمواجهة نصف النهائي بين الأهلي والزمالك حال تأهلهما بتحكيم أجنبي".
وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد منافسات كأس مصر للرجال حتى المباراة النهائية.
وجاءت مواعيد كأس مصر كالآتي:
ربع النهائي
السبت 4 أبريل - الجزيرة × الاتحاد السكندري - صالة استاد القاهرة (مباراة 1)
الأحد 5 أبريل - المصرية للاتصالات × سبورتنج - صالة المركز الأولمبي (مباراة 2)
الأحد 5 أبريل - الزمالك × الشمس - صالة الزمالك (مباراة 3)
الأحد 5 أبريل - الأهلي × بتروجت - صالة الأهلي (مباراة 4)
نصف النهائي - الجمعة 17 أبريل
فائز 1 × فائز 2 - 4 عصرا - صالة حسن مصطفى
فائز 3 × فائز 4 - 6:30 مساء - صالة حسن مصطفى
النهائي - الأحد 19 أبريل - 6:30 مساء - صالة حسن مصطفى