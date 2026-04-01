ضربة مزدوجة لـ أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 16:41

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد إصابة كل من جوني كاردوسو وألكسندر سورلوث لاعبا الفريق بعد عودتهما من فترة التوقف الدولي.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن كاردوسو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، بعد مشاركته مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام بلجيكا، قبل أن يغادر المباراة بين الشوطين.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الأيام المقبلة، مع غيابه المؤكد عن مواجهة برشلونة في الدوري بسبب الإيقاف، ووجود شكوك حول لحاقه بمباراة دوري أبطال أوروبا.

بسبب فالفيردي.. أتلتيكو مدريد يهاجم اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني موندو: خطوة أتلتيكو مدريد لإقناع خوليان ألفاريز بالبقاء فينيسيوس يكسر صيامه ضد أتلتيكو ويحسم الدربي لصالح ريال مدريد تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو

وتعرض سورلوث لإصابة على مستوى الرأس خلال مشاركته مع منتخب النرويج أمام سويسرا، حيث احتاج إلى عدة غرز، وسيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه النهائي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة سورلوث أمام برشلونة في الدوري الإسباني السبت المقبل في ظل اتباع بروتوكول الارتجاج الذي ينص على غياب اللاعب من 7 لـ10 أيام، بينما تظل فرص لحاقه بمواجهة دوري الأبطال قائمة.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة في 3 مباريات خلال 10 أيام في الدوري ودوري أبطال أوروبا ذهابا وإيابا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

ويقع برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
