ضربة مزدوجة لـ أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

أعلن أتلتيكو مدريد إصابة كل من جوني كاردوسو وألكسندر سورلوث لاعبا الفريق بعد عودتهما من فترة التوقف الدولي.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن كاردوسو يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، بعد مشاركته مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام بلجيكا، قبل أن يغادر المباراة بين الشوطين.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الأيام المقبلة، مع غيابه المؤكد عن مواجهة برشلونة في الدوري بسبب الإيقاف، ووجود شكوك حول لحاقه بمباراة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض سورلوث لإصابة على مستوى الرأس خلال مشاركته مع منتخب النرويج أمام سويسرا، حيث احتاج إلى عدة غرز، وسيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه النهائي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة سورلوث أمام برشلونة في الدوري الإسباني السبت المقبل في ظل اتباع بروتوكول الارتجاج الذي ينص على غياب اللاعب من 7 لـ10 أيام، بينما تظل فرص لحاقه بمواجهة دوري الأبطال قائمة.

Johnny Cardoso sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, mientras que Sørloth tiene una herida íncisocontusa en región frontolateral derecha que precisó varios puntos de sutura y será valorado por nuestros servicios médicos a su llegada a Madrid. 🔗… — Atlético de Madrid (@Atleti) April 1, 2026

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة في 3 مباريات خلال 10 أيام في الدوري ودوري أبطال أوروبا ذهابا وإيابا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

ويقع برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.