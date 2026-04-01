تقرير: منتخب الأرجنتين يستقر على مواجهتين وديتين.. إحداهما ضد صربيا

استقر منتخب الأرجنتين على خوض مواجهتين وديتين في يونيو المقبل قبل خوض منافسات كأس العالم.

وأنهى منتخب الأرجنتين استعداداته على أرضه قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم بفوز عريض على زامبيا بنتيجة 5-0، في مباراة ودية أقيمت على ملعب لا بومبونييرا في بوينوس آيرس.

وشهد اللقاء تألق القائد ليونيل ميسي، الذي سجل هدفا وصنع آخر، ليقود أبطال العالم لانتصار مريح في آخر ظهور لهم أمام جماهيرهم قبل التوجه إلى مونديال 2026.

وكشفت صحيفة Ole الأرجنتينية عن استقرار منتخب الأرجنتين على خوض مباراتين وديتين قبل منافسات كأس العالم.

إذ يلعب منتخب الأرجنتين أمام صربيا في المباراة الأولى.

بينما يفاضل منتخب الأرجنتين في المباراة الثانية بين جواتيمالا وهندوراس.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة في كأس العالم والتي تضم الجزائر والنمسا والأردن.

ولعبت الأرجنتين في توقف مارس أمام كل من زامبيا وموريتانيا.

وانتقدت الصحافة الأرجنتينية مواجهة المنتخب لمنافسين متوسطي المستوى أو غير مشاركين في كأس العالم.