يد - يحيى خالد ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 15:24

يحيى خالد - باريس سان جيرمان كرة يد

ينافس يحيى خالد نجم فريق باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة اليد خلال شهر مارس.

وتألق الدولي المصري بشكل لافت في مباريات سان جيرمان خلال شهر مارس، إذ سجل 22 هدفا.

ويتنافس يايا على الجائزة مع الثنائي، جولي لينيرز لاعب ليموج ودريف باسكال لاعب سان رافاييل.

وسجل باسكال 31 هدفا خلال مباريات مارس، فيما أحرز لينيرز 17 هدفا.

واختير يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان ومحمد سند لاعب إيستر ضمن فريق الأفضل بالجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد يحيى خالد كأفضل ظهير أيمن في الجولة 21.

وذلك بعد تألقه أمام نيم حين سجل 9 أهداف وصنع 5، قبل أن تنتهي المباراة بفوز فريقه 34-33 بفضل أهدافه في الدقائق الأخيرة.

كما اختير سند كأفضل جناح أيمن في الجولة.

بعدما قاد فريقه للفوز على سان رافاييل بنتيجة 35-32.

وتألق سند بتسجيل 7 أهداف.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري برصيد 41 نقطة، بفارق نقطتين عن نانت الوصيف.

فيما يحتل إيستر المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

