كرة سلة - النهائيات على صالة حسن مصطفى.. الكشف عن مواعيد كأس مصر حتى النهائي
الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 15:01
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد منافسات كأس مصر للرجال حتى المباراة النهائية.
وتنطلق منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل.
وتشهد نهائيات كأس مصر العودة إلى صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر من جديد.
وجاءت مواعيد كأس مصر كالآتي:
ربع النهائي
السبت 4 أبريل - الجزيرة × الاتحاد السكندري - صالة استاد القاهرة (مباراة 1)
الأحد 5 أبريل - المصرية للاتصالات × سبورتنج - صالة المركز الأولمبي (مباراة 2)
الأحد 5 أبريل - الزمالك × الشمس - صالة الزمالك (مباراة 3)
الأحد 5 أبريل - الأهلي × بتروجت - صالة الأهلي (مباراة 4)
نصف النهائي - الجمعة 17 أبريل
فائز 1 × فائز 2 - 4 عصرا - صالة حسن مصطفى
فائز 3 × فائز 4 - 6:30 مساء - صالة حسن مصطفى
النهائي - الأحد 19 أبريل - 6:30 مساء - صالة حسن مصطفى
نرشح لكم
كرة سلة – القمة تأكدت.. الزمالك يهزم الشمس ويتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة الأهلي كرة سلة – قمة محتملة ضد الزمالك؟ الأهلي يهزم بتروجت ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر كرة سلة – بقيادة مصرية.. أهلي بنغازي يحسم التأهل في THE BAL كرة سلة – الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على الجزيرة مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: حكام أجانب لنهائيات الدوري والكأس.. والقمة المحتملة كرة سلة – الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي الدوري لمواجهة الأهلي للسنة الخامسة على التوالي انتهت كرة سلة بالفيديو – الزمالك (80)-(85) الاتحاد.. الأخضر لنهائي الدوري كرة سلة - للمرة الخامسة على التوالي.. الأهلي يهزم الاتصالات ويحسم تأهله لنهائي الدوري
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري