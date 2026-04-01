سكالوني: الفريق استوعب الرسالة أمام زامبيا.. وميسي قادر على الوصول للهدف 1000

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 14:42

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - مدرب الأرجنتين

أبدى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على زامبيا، مؤكدا أن اللاعبين تفاعلوا مع انتقاداته السابقة.

وأنهى منتخب الأرجنتين استعداداته على أرضه قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم بفوز عريض على زامبيا بنتيجة 5-0، في مباراة ودية أقيمت على ملعب لا بومبونييرا في بوينوس آيرس.

وشهد اللقاء تألق القائد ليونيل ميسي، الذي سجل هدفا وصنع آخر، ليقود أبطال العالم لانتصار مريح في آخر ظهور لهم أمام جماهيرهم قبل التوجه إلى مونديال 2026.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "الفريق استوعب رسالة المباراة الماضية، لم نكن جيدين وقتها، لكننا اليوم لعبنا بطريقتنا المعتادة".

وأضاف "الأهم أن هذا الأداء السيئ لا يتكرر، ورد الفعل كان إيجابيا".

وشدد "لا يوجد وقت للاسترخاء، ولا أحد يضمن مكانه، الأداء هو الفيصل دائما".

وأوضح "هذا القميص ارتداه الأفضل، ومن يريد الاستمرار يجب أن يكون في أفضل حالاته".

وعن ليونيل ميسي، قال: "سيكون أمرا رائعا إذا قرر خوض كأس العالم، الجميع يريد الاستمتاع به".

وتابع "سنجلس ونتحدث عندما يحين الوقت، هو يريد المنافسة دائما مثلنا".

ورفع ميسي رصيده إلى 116 هدفا مع منتخب الأرجنتين و902 هدفا خلال مسيرته الاحترافية.

وأشار إلى إمكانية وصوله لـ1000 هدف قائلا: "أعتقد أنه قادر على ذلك إذا استمر في اللعب، الجميع يتمنى رؤيته".

وعن غياب إيطاليا عن كأس العالم، قال: "الأمر محزن، إيطاليا دولة قريبة منا، ومنتخب كبير، وغيابه ليس جيدا لكرة القدم".

واختتم "الطريقة التي خرجوا بها كانت قاسية، خاصة في ظل الظروف التي مروا بها خلال المباراة".

ويلعب منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة في كأس العالم والتي تضم الجزائر والنمسا والأردن.

