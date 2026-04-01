كأس العالم 2026 - تعرف على المجموعات بالكامل بعد اكتمال عقد المتأهلين

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 14:35

كتب : FilGoal

حسم منتخب العراق المقعد 48 في كأس العالم 2026 بعد التأهل من الملحق العالمي.

وبذلك تأهلت منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك والتشيك وتركيا والسويد من الملحق.

وبات المنتخب العراقي ثامن المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد كل من: مصر - السعودية - المغرب - تونس - الجزائر - الأردن - قطر.

أخبار متعلقة:
دي باول: لسنا سياسيين.. وعلينا التوحد قبل كأس العالم من أجل كأس العالم.. تقرير: غانا تتفاوض مع الركراكي ورينار مؤتمر مدرب العراق: مجموعة الموت؟ سنحاول مفاجأة العالم إنفانتينو للعراق: إنجاز التأهل لكأس العالم سيلهم جيلا جديدا في بلدكم

لمعرفة كافة مجموعات كأس العالم 2026 من هنا.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم استقالة جرافينا من رئاسة الاتحاد الإيطالي بعد فشل التأهل لكأس العالم بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026 دوناروما: بكيت بعد الخسارة.. ونستهدف عودة إيطاليا للمكان الذي تستحقه ESPN: بدون نيمار.. أنشيلوتي يستقر على 24 لاعبا في قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم منافس مصر - دي بروين: لم نصل لكامل جاهزيتنا.. وهناك مجال للتحسن رئيس نابولي: تقليص الدوري الإيطالي إلى 16 فريقا حل لإنقاذ المنتخب كأس العالم 2026 - مقعد وحيد متبقي.. اكتمال 11 مجموعة بعد تأهل الكونغو الديمقراطية
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
