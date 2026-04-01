أبو زهرة: حسام حسن يحاسب اللاعبين على الابتسامة.. وفحص طبي يحدد إصابة إسلام عيسى

أعرب مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في إسبانيا عن سعادته بما قدمه المنتخب خلال معسكر مارس.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر في لقاء ودي، هتافات تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض ضد المسلمين.

وقال أبو زهرة عبر إذاعة أون سبورت: "هدفنا من معسكر مارس هو الاطمئنان قبل كأس العالم، ومنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن كان على قدر المسؤولية وقدر طموحات الجمهور المصري".

وشدد "جميع اللاعبين كانوا سعداء سواء شارك في المباراتين أو لم يشارك أو تم استبداله، لأن حسام حسن يحاسب اللاعبين على الابتسامة ومن يبدو غير راضيا يتم محاسبته وهذه هي شخصية المدرب الوطني الذي يعلم كيف يتعامل مع أبناء بلده".

وتابع "الاتحاد الإسباني أدان الهتافات العنصرية التي حدثت خلال المباراة، وهم محترفون جدا ورد فعلهم سريع، وأبلغونا استيائهم مما حدث وعدم موافقتهم على ذلك".

وكشف أبو زهرة "كان لدينا مترجم خاص من الاتحاد الإسباني لأن أغلبهم لا يتحدث سوى الإسبانية فقط، والمترجم أبلغني خلال المباراة بكل صراحة ما حدث مع ظهور التنبيهات على شاشة ملعب المباراة، وأبلغنا باستياء الاتحاد الإسباني وعدم موافقته على الهتافات العنصرية".

أما عن تفاصيل إصابة إسلام عيسى أجاب "لا نعلم طبيعة إصابة إسلام عيسى حتى الآن، ومحمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي يعلم ذلك أكثر مني، واللاعب يخضع لأشعة في تمام الرابعة عصرا لمعرفة تفاصيل الإصابة بشكل واضح".

واختتم أبو زهرة تصريحاته "سألت هاني أبو ريدة عن موقف خوض مباراة ودية للمنتخب على استاد العاصمة بعد نهاية الدوري، وأبلغني أنه سيكون هناك اجتماع مع حسام حسن لمعرفة خطته ومستوى المنتخب الذي يريد مواجهته قبل اتخاذ أي قرار".

ومن جانبه أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا أدان فيه الواقعة، مؤكدا رفضه التام لكل أشكال العنف والتمييز داخل الملاعب.

وأوضح البيان أن الاتحاد وجه بإذاعة رسائل داخل الملعب للتأكيد على نبذ أي سلوك عنصري أو معاد للأديان.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعد ضمان تأهلهما إلى البطولة.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.