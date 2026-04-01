رئيس الاتحاد العراقي: مباراة بوليفيا ستبقى عالقة في ذاكرة جميع العراقيين

يرى عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن مباراة بوليفيا التي اقتنص فيها منتخب بلاده تذكرة التأهل لكأس العالم 2026 بعد رحلة طويلة ستبقى في ذاكرة العراقيين للأبد.

تأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي، بعدما فاز على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية في نهائي الملحق العالمي.

وقال درجال في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية: "أهنئ العراقيين كافة، والجماهير الوفية، بتأهلِ أسود الرافدين الى نهائياتِ كأس العالم المُقبلة، بعد جهودٍ مضنيةٍ وكبيرةٍ بذلت طيلة المدة الماضية".

وأضاف "أتقدمُ بالتهنئةِ إلى دولةِ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي يقفُ خلفَ تحقيقِ هذا الإنجاز الذي سُجل بعد 40 عاماً من الانتظار عن أول تأهل حصلَ عام 1986 بالمكسيك أيضاً".

وتابع "قدّم أسودُ الرافدين ملحمةً كرويةً في مونتيري، وخاضوا مباراةَ العمر بهدفِ إسعادِ شعبهم العظيم، مثلما كان المدربُ جراهام أرنولد، ومساعدوه، في يومهم من خلال قراءتهم الفنيّة للمواجهةِ الكبيرة التي ستبقى عالقةً في ذاكرة الجميع".

وأتم "أشكرُ الجميعَ لما تحققَ، وأشكر الجمهورَ الرائع الذي حضر المباراةَ، أو تابعها أمام الشاشات، وكانت قلوبُ الجميع تدعو لمنتخبنا بالفوز الذي تحققَ بعد رحلةٍ طويلة وشاقة استمرت لـ21 مباراةً توجت بالتأهل الثمين".

وفاز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية في نهائي الملحق العالمي.

وسجل علي الحمادي، وأيمن حسين هدفي منتخب العراق.

فيما أحرز مويسيس بانياجوا هدف منتخب بوليفيا الوحيد في المباراة.

وعاد منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعدما شارك للمرة الوحيدة في عام 1986 التي أقيمت بالمكسيك، وعلى نفس البلد يعود العراق اليوم بعد 40 عاما ليخطف العراق بطاقة التأهل على أراضيها.

وبذلك أكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب المنتخب العراقي في مجموعة "الموت" رفقة منتخبات: فرنسا - البرتغال - النرويج.

وبات المنتخب العراقي ثامن المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد كل من: مصر - السعودية - المغرب - تونس - الجزائر - الأردن - قطر.