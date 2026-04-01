وزير العدل الإسباني يحمل اليمين المتطرف مسؤولية الهتافات العنصرية خلال لقاء مصر

حمل فيليكس بولانوس وزير العدل الإسباني حزب اليمين المتطرف مسؤولية الهتافات العنصرية ضد المسلمين التي شهدتها مباراة إسبانيا ومصر الودية.

ورددت بعض الجماهير هتافات معادية للمسلمين خلال الدقائق الأولى من اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول في برشلونة، قبل أن تتكرر مرة أخرى خلال الشوط الأول وبعد الاستراحة.

ودعت إدارة الملعب عبر مكبرات الصوت الجماهير إلى التوقف عن أي هتافات عنصرية أو تمييزية، كما ظهرت رسالة على الشاشات تؤكد أن القوانين تعاقب على مثل هذه التصرفات تطبيقا لبروتوكول العنصرية، وقوبلت تلك التحذيرات بصافرات استهجان من بعض الحضور من الجمهور الإسباني.

وقال بولانوس عبر حسابه الشخصي على إكس: "الإهانات والهتافات العنصرية تُخزينا جميعا كمجتمع".

وأضاف "اليمين المتطرف لم يترك أي مساحة خالية من كراهيته، ومن يلتزم الصمت اليوم سيكون شريكا في ذلك".

وأتم "سنواصل العمل من أجل بلد متسامح يحترم الجميع".

Los insultos y cánticos racistas nos avergüenzan como sociedad. La extrema derecha no va a dejar un espacio libre de su odio y quienes hoy callan, serán cómplices. Seguimos trabajando por un país tolerante y respetuoso con todos. — Félix Bolaños (@felixbolanosg) April 1, 2026

من جهته، أصدر نادي إسبانيول بيانا شديد اللهجة بعد ما حدث في لقاء إسبانيا ومصر الودي الذي أقيم على ملعبه يوم الثلاثاء.

وجاء بيان نادي إسبانيول على النحو التالي:

يدين نادي إسبانيول بشدة السلوكيات العنصرية التي حدثت أثناء المباراة الودية بين المنتخب الإسباني والمنتخب المصري، والتي نظمتها الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء الثلاثاء على ملعبنا.

هذه أفعال مرفوضة تمامًا ومدانة وغير مقبولة. لا تمثل قيم الرياضة، ويجب إدانتها والقضاء عليها بشكل حازم في أي منشأة رياضية.

كان ملعب آر سي دي إي، ولا يزال وسيظل، مكانًا يحتضن الجميع دون استثناء. ويؤكد ذلك ما يقارب 17 عامًا من تاريخه، استضاف خلالها مباريات دولية لمنتخبات من مختلف القارات في أجواء من الاحترام والتعايش والاحتفال بكرة القدم.

يود نادي إسبانيول التعبير عن استيائه العميق من حملة التشويه الواسعة التي طالت جماهيره خلال الساعات الأخيرة.

نذكر بأن المباراة، التي نظمتها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، جمعت مشجعين للمنتخب الإسباني من خلفيات جغرافية وكروية متنوعة. لذلك ليس من العدل تحميل جماهير إسبانيول مسؤولية هذه التصرفات، خاصة وأنها تميزت على مدار أكثر من 125 عامًا من تاريخها بالتعددية والاحترام والالتزام بقيم الرياضة.

النادي لا يقبل ولن يقبل التشكيك في سمعته بسبب تصرفات فردية لمجموعة صغيرة لا تمثل الكيان ولا تنوع قاعدته الجماهيرية.

ويؤكد نادي إسبانيول مجددًا التزامه الراسخ بمكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية، وسيواصل العمل لضمان أن يظل ملعبه مكانا آمنًا وشاملًا ومحترمًا للجميع.

وأدان الاتحاد الإسباني لكرة القدم الهتافات العنصرية التي صدرت من جماهيره خلال مواجهة منتخب مصر الودية.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر في لقاء ودي، هتافات اعتبرها البعض تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض.

ومن جانبه أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا أدان فيه الواقعة، مؤكدا رفضه التام لكل أشكال العنف والتمييز داخل الملاعب.

وأوضح البيان أن الاتحاد وجه بإذاعة رسائل داخل الملعب للتأكيد على نبذ أي سلوك عنصري أو معاد للأديان.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعد ضمان تأهلهما إلى البطولة.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.