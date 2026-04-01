مدرب بوليفيا: منتخب العراق نفذ خطته بذكاء.. نشعر بالكثير من الألم والإحباط

أوضح أوسكار فيليجاس مدرب منتخب بوليفيا أن الأهداف التي سُجلت في مرمى فريقه خلال مواجهة منتخب العراق كانت ناتجة عن تفاصيل صغيرة كلفته خسارة المباراة وبطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي، عقب الفوز على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي.

وقال فيليجاس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية: "أعتقد أن الأهداف التي سُجلت ضدنا كانت نتيجة تفاصيل صغيرة كلفتنا المباراة".

وأضاف "للأسف، جربنا كل الوسائل الممكنة للوصول إلى مرمى العراق عبر الأطراف ومن عمق الملعب ومن خلال بناء الهجمات، لكننا ببساطة افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وتابع "الأهداف هي التي تمنحك الأفضلية للبقاء ضمن المنافسة أو الخروج منها. كنا قد أخذنا في الحسبان كيفية استقبالنا للأهداف، وكنا نعلم أن لديهم لاعبين طوال القامة يجيدون أدوار المهاجم الصريح والتحرك في المساحات، وأنهم يركزون بشكل كبير على الكرات الثابتة، وبالفعل جاءت الأهداف بالطريقة التي يتميزون بها، وهذا يُحسب لهم".

وأكمل مدرب بوليفيا "رغم سيطرتنا على اللعب، إلا أنهم نفذوا خطتهم بذكاء، وهذا ما منحهم الأفضلية. نشعر بالكثير من الألم والإحباط، وصدمتنا كبيرة من هذه النتيجة".

وأتم "يمكننا الحديث عن نسبة الاستحواذ والفرص التي صنعناها وكل الأمور الإيجابية التي قدمها الفريق، لكن الحقيقة المرة هي أننا لم نتأهل لكأس العالم".

وفاز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية ضمن نهائي الملحق العالمي.

وسجل علي الحمادي، وأيمن حسين هدفي منتخب العراق.

فيما أحرز مويسيس بانياجوا هدف منتخب بوليفيا الوحيد في المباراة.

وعاد منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعدما شارك للمرة الوحيدة في عام 1986 التي أقيمت بالمكسيك، وعلى نفس البلد يعود العراق اليوم بعد 40 عاما ليخطف العراق بطاقة التأهل على أراضيها.

وبذلك أكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب المنتخب العراقي في مجموعة "الموت" رفقة منتخبات: فرنسا - البرتغال - النرويج.

وبات المنتخب العراقي ثامن المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد كل من: مصر - السعودية - المغرب - تونس - الجزائر - الأردن - قطر.