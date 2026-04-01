مدرب بوليفيا: منتخب العراق نفذ خطته بذكاء.. نشعر بالكثير من الألم والإحباط

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 13:07

كتب : FilGoal

العراق ضد بوليفيا - ملحق كأس العالم

أوضح أوسكار فيليجاس مدرب منتخب بوليفيا أن الأهداف التي سُجلت في مرمى فريقه خلال مواجهة منتخب العراق كانت ناتجة عن تفاصيل صغيرة كلفته خسارة المباراة وبطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي، عقب الفوز على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي.

وقال فيليجاس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية: "أعتقد أن الأهداف التي سُجلت ضدنا كانت نتيجة تفاصيل صغيرة كلفتنا المباراة".

أخبار متعلقة:
وأضاف "للأسف، جربنا كل الوسائل الممكنة للوصول إلى مرمى العراق عبر الأطراف ومن عمق الملعب ومن خلال بناء الهجمات، لكننا ببساطة افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وتابع "الأهداف هي التي تمنحك الأفضلية للبقاء ضمن المنافسة أو الخروج منها. كنا قد أخذنا في الحسبان كيفية استقبالنا للأهداف، وكنا نعلم أن لديهم لاعبين طوال القامة يجيدون أدوار المهاجم الصريح والتحرك في المساحات، وأنهم يركزون بشكل كبير على الكرات الثابتة، وبالفعل جاءت الأهداف بالطريقة التي يتميزون بها، وهذا يُحسب لهم".

وأكمل مدرب بوليفيا "رغم سيطرتنا على اللعب، إلا أنهم نفذوا خطتهم بذكاء، وهذا ما منحهم الأفضلية. نشعر بالكثير من الألم والإحباط، وصدمتنا كبيرة من هذه النتيجة".

وأتم "يمكننا الحديث عن نسبة الاستحواذ والفرص التي صنعناها وكل الأمور الإيجابية التي قدمها الفريق، لكن الحقيقة المرة هي أننا لم نتأهل لكأس العالم".

وتأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي.

وفاز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية ضمن نهائي الملحق العالمي.

وسجل علي الحمادي، وأيمن حسين هدفي منتخب العراق.

فيما أحرز مويسيس بانياجوا هدف منتخب بوليفيا الوحيد في المباراة.

وعاد منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعدما شارك للمرة الوحيدة في عام 1986 التي أقيمت بالمكسيك، وعلى نفس البلد يعود العراق اليوم بعد 40 عاما ليخطف العراق بطاقة التأهل على أراضيها.

وبذلك أكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب المنتخب العراقي في مجموعة "الموت" رفقة منتخبات: فرنسا - البرتغال - النرويج.

وبات المنتخب العراقي ثامن المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد كل من: مصر - السعودية - المغرب - تونس - الجزائر - الأردن - قطر.

بوليفيا العراق
نرشح لكم
استقبال شعبي حاشد لمنتخب العراق بعد التأهل لكأس العالم بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية مؤتمر مدرب العراق: مجموعة الموت؟ سنحاول مفاجأة العالم إنفانتينو للعراق: إنجاز التأهل لكأس العالم سيلهم جيلا جديدا في بلدكم العربي الثامن.. العراق يفوز على بوليفيا ويتأهل لكأس العالم بعد 40 عاما منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو منافس مصر - إنفانتينو: منتخب إيران سيشارك في كأس العالم الهلال يطالب الاتحاد الآسيوي بإسقاط عقوبة داروين نونيز
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 2 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 3 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 3 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526313/مدرب-بوليفيا-منتخب-العراق-نفذ-خطته-بذكاء-نشعر-بالكثير-من-الألم-والإحباط