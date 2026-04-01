وزير الرياضة الكتالوني يدين بشدة الهتافات العنصرية ضد المسلمين في لقاء مصر

أدان بيرني ألفاريز وزير الرياضة الكتالوني الهتافات العنصرية ضد المسلمين التي شهدتها مباراة إسبانيا ومصر الودية.

ورددت بعض الجماهير هتافات معادية للمسلمين خلال الدقائق الأولى من اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول في برشلونة، قبل أن تتكرر مرة أخرى خلال الشوط الأول وبعد الاستراحة.

ودعت إدارة الملعب عبر مكبرات الصوت الجماهير إلى التوقف عن أي هتافات عنصرية أو تمييزية، كما ظهرت رسالة على الشاشات تؤكد أن القوانين تعاقب على مثل هذه التصرفات تطبيقا لبروتوكول العنصرية.

وقوبلت تلك التحذيرات بصافرات استهجان من بعض الحضور من الجمهور الإسباني.

كل ما يلي على لسان بيرني ألفاريز في التصريحات التي نقلتها جريدة سبورت:

"الهتافات المعادية للمسلمين خلال لقاء إسبانيا ومصر كانت مُدبرة، كل شيء كان مُخططا له".

"البروتوكول المناهض للعنصرية طُبِق متأخرًا وبشكل غير كاف".

"كان الأمر مؤسفًا. إنها قضية خطيرة ومقلقة للغاية ندينها. ما حدث يُعد تراجعًا لسنوات عديدة".

"من غير المفهوم أن يُستهجن النشيد الوطني المصري، فقد كان الأمر مُدبرا مُسبقا. لقد جاؤوا إلى المباراة لإطلاق العنان لخطاب الكراهية. بعض الهتافات لم تكن منطقية في مباراة ودية".

"لست متأكدا، لكن أشك في أن الكثير ممن هتفوا لديهم أي صلة بعالم الرياضة".

"نحن الذين لم نكن لنا أي دور في تنظيم المباراة، أبلغنا الاتحاد الإسباني لكرة القدم بين الشوطين بأنه إما أن يفعل بروتوكول مناهضة العنصرية أو سنغادر الملعب".

"ما حدث في الشوط الثاني كان يجب أن يُطبّق في وقت أبكر. كان ينبغي تطبيق البروتوكول فورًا بعد الهتاف الأول، ولو تم تطبيقه وقتها لكانت المباراة قد توقفت. عليهم أن يكونوا حازمين في هذه الأمور".

"طلبنا بالفعل معلومات من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم حول ما يمكن فعله والقرارات التي يعتزمون اتخاذها".

"سنطالب باتخاذ إجراء حاسم".

"أعتقد أنه ستكون هناك طريقة ما لتحديد هوية بعض الأشخاص الذين بدأوا الهتافات".

"توجد كاميرات في الملاعب وأعلم أنها كانت تعمل. على الأقل، يجب أن يكون بالإمكان التعرف على بعض الأشخاص. لقد كنا نعمل مع رابطة الدوري الإسباني منذ فترة لبحث سبل التعاون لمنع انتشار خطاب الكراهية".

"ما حدث في لقاء مصر قد يعرقل جهود المؤسسات الكاتالونية لضمان استضافة برشلونة لنهائي كأس العالم 2030، قد يُشكّل ذلك عائقًا".

"نحن نعمل جاهدين لاستضافة مباريات كأس العالم في كتالونيا على ملعبي كامب نو وإسبانيول، بهدف أكبر هو استضافة المباراة النهائية".

"يُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم تقييمًا للأمر، وكل ما نقوم به على المستويين الفني والمؤسسي قد يتعرّض للخطر بسبب أحداث مثل حادثة العنصرية في لقاء مصر".

"لا أعتقد أنها ستؤثر علينا، لكنها لا تُساعدنا أيضًا. سنواصل العمل، لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن يتقرر مصير كأس العالم 2030".

وأدان الاتحاد الإسباني لكرة القدم الهتافات العنصرية التي صدرت من جماهيره خلال مواجهة منتخب مصر الودية.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر في لقاء ودي، هتافات اعتبرها البعض تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض.

ومن جانبه أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا أدان فيه الواقعة، مؤكدا رفضه التام لكل أشكال العنف والتمييز داخل الملاعب.

وأوضح البيان أن الاتحاد وجه بإذاعة رسائل داخل الملعب للتأكيد على نبذ أي سلوك عنصري أو معاد للأديان.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعد ضمان تأهلهما إلى البطولة.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.