ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم

أنهى منتخب الأرجنتين استعداداته على أرضه قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم بفوز عريض على زامبيا بنتيجة 5-0، في مباراة ودية أقيمت على ملعب لا بومبونييرا في بوينوس آيرس.

وشهد اللقاء تألق القائد ليونيل ميسي، الذي سجل هدفا وصنع آخر، ليقود أبطال العالم لانتصار مريح في آخر ظهور لهم أمام جماهيرهم قبل التوجه إلى مونديال 2026.

ودخل ميسي التشكيلة الأساسية مجددًا بقرار من المدرب ليونيل سكالوني، بعد الأداء المتواضع في الفوز على موريتانيا (2-1)، ولم يتأخر في فرض بصمته، حيث مهد الهدف الأول مبكرا بخدمة رائعة استغلها جوليان ألفاريز في الدقيقة الرابعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز ميسي التقدم بهدف ثاني بعد مجهود فردي مميز، رافعا رصيده إلى 116 هدفا بقميص الأرجنتين، و902 هدفا في مسيرته الاحترافية، عقب تبادل سريع للكرة مع أليكسيس ماك أليستر.

وفي الشوط الثاني، حصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة جزاء، سددها نيكولاس أوتامندي لينجح في تسجيل الهدف الثالث.

واستمر التفوق الأرجنتيني، حيث أضاف منتخب زامبيا الهدف الرابع بالخطأ في مرماه عبر دومينيك تشاندا في الدقيقة 68، قبل أن يختتم فالنتين باركو الخماسية في الوقت بدل الضائع.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة التي تضم الجزائر والنمسا والأردن.