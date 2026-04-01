ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 10:18

كتب : FilGoal

أنهى منتخب الأرجنتين استعداداته على أرضه قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم بفوز عريض على زامبيا بنتيجة 5-0، في مباراة ودية أقيمت على ملعب لا بومبونييرا في بوينوس آيرس.

وشهد اللقاء تألق القائد ليونيل ميسي، الذي سجل هدفا وصنع آخر، ليقود أبطال العالم لانتصار مريح في آخر ظهور لهم أمام جماهيرهم قبل التوجه إلى مونديال 2026.

ودخل ميسي التشكيلة الأساسية مجددًا بقرار من المدرب ليونيل سكالوني، بعد الأداء المتواضع في الفوز على موريتانيا (2-1)، ولم يتأخر في فرض بصمته، حيث مهد الهدف الأول مبكرا بخدمة رائعة استغلها جوليان ألفاريز في الدقيقة الرابعة.

أخبار متعلقة:
وقبل نهاية الشوط الأول، عزز ميسي التقدم بهدف ثاني بعد مجهود فردي مميز، رافعا رصيده إلى 116 هدفا بقميص الأرجنتين، و902 هدفا في مسيرته الاحترافية، عقب تبادل سريع للكرة مع أليكسيس ماك أليستر.

وفي الشوط الثاني، حصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة جزاء، سددها نيكولاس أوتامندي لينجح في تسجيل الهدف الثالث.

واستمر التفوق الأرجنتيني، حيث أضاف منتخب زامبيا الهدف الرابع بالخطأ في مرماه عبر دومينيك تشاندا في الدقيقة 68، قبل أن يختتم فالنتين باركو الخماسية في الوقت بدل الضائع.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة التي تضم الجزائر والنمسا والأردن.

ميسي الأرجنتين كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 2 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 3 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 3 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526305/ميسي-سجل-وصنع-الأرجنتين-تفوز-على-زامبيا-بخماسية-تحضيرا-لكأس-العالم