البرازيل تقسو على كرواتيا بثلاثية تحضيرا لكأس العالم

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 10:05

كتب : FilGoal

رافينيا - البرازيل ضد كرواتيا

حقق منتخب البرازيل انتصارا ثمينا على كرواتيا، ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب البرازيل على منتخب كرواتيا 3-1 في مباراة دولية ودية أقيمت في أورلاندو في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وسيطرت البرازيل على مجريات اللعب في بداية المباراة بحثا عن التقدم في النتيجة.

ونجح فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في استغلال الضغط الهجومي قبل نهاية الشوط الأول بقليل،

وانطلق فينيسيوس جونيور متجاوزا 3 مدافعين قبل أن يمرر الكرة نحو دانيلو الذي سجل هدفا رائعا بتسديدة مباشرة في الدقيقة (45+2).

واستحوذت كرواتيا على الكرة بشكل أكبر بعد نهاية الاستراحة، وكثفت محاولاتها لتعديل النتيجة.

وتعادلت كرواتيا في الدقيقة 84 عندما قابل لوفرو ماير تمريرة توني فروك العرضية ويوجه الكرة إلى شباك الحارس بينتو.

واحتاج منتخب البرازيل 4 دقائق لاستعادة التقدم عندما سجل إيجور تياجو من ركلة جزاء بعد عرقلة إندريك داخل المنطقة.

ثم حسم مهاجم أرسنال جابرييل مارتينيلي الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة (90+2).

