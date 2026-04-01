العربي الثامن.. العراق يفوز على بوليفيا ويتأهل لكأس العالم بعد 40 عاما

تأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي.

وفاز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية ضمن نهائي الملحق العالمي.

وسجل علي الحمادي، وأيمن حسين هدفي منتخب العراق.

فيما أحرز مويسيس بانياجوا هدف منتخب بوليفيا الوحيد في المباراة.

وعاد منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعدما شارك للمرة الوحيدة في عام 1986 التي أقيمت بالمكسيك، وعلى نفس البلد يعود العراق اليوم بعد 40 عاما ليخطف العراق بطاقة التأهل على أراضيها.

وبذلك أكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب المنتخب العراقي في مجموعة "الموت" رفقة منتخبات: فرنسا - البرتغال - النرويج.

وبات المنتخب العراقي ثامن المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد كل من: مصر - السعودية - المغرب - تونس - الجزائر - الأردن - قطر.

وصف المباراة

بدأ المنتخب العراقي المباراة بضغط هجومي بتعليمات من المدرب الأسترالي جراهام أرنولد بحثا عن التسجيل مبكرا.

ووضع علي الحمادي بصمته مبكرا في الدقيقة العاشرة ومنح العراق التقدم بهدف دون رد.

تراجع منتخب العراق إلى الخط الدفاعي نسبيا بعد التقدم بهدف الحمادي في محاولة جذب بوليفيا لمنطقة جزائه واستغلال الهجمات المرتدة.

لكن مويسيس بانياجوا أدرك التعادل لبوليفيا في الدقيقة 38، ليمنح فريقه أمل العودة في المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

واستعاد العراق السيطرة على مجريات اللعب بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل البوليفي.

وظهر أيمن حسين رجل المباريات الكبرى في الدقيقة 53 وسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية متقنة من الجهة اليمنى إلى شباك بوليفيا.

وأوفى أيمن حسين بوعده حينما صرح في مقابلة تلفزيونية منذ 9 سنوات حينما أجاب: تقدر توصلنا (منتخب العراق) إلى كأس العالم؟ نعم إن شاء الله".

وكثف منتخب بوليفيا محاولاته لتسجيل هدف التعادل والوصل بالمباراة لشوطين إضافيين لكن اسود الرافدين حافظوا على هذا الفوز التاريخي.

وتقام منافسات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وبذلك تأهلت منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك والتشيك وتركيا والسويد من الملحق.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – استراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.