كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك وخروج سبورتنج من ثمن نهائي كأس مصر للرجال

اختتمت منافسات ثمن نهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة.

وشهد ثمن النهائي تأهل كل من الأهلي والزمالك بينما ودع فريق سبورتنج البطولة.

وتقام منافسات ربع النهائي مساء يوم السبت المقبل.

وتأهلت فرق الأهلي والزمالك وبتروجت وسموحة وطلائع الجيش والجزيرة والزهور ووادي دجلة.

وجاء تأهل الأهلي بعد انسحاب فريق دلفي وعدم خوض المباراة.

نتائج ثمن النهائي:

الأهلي 3 - 0 دلفي

الزمالك 3 - 0 الترسانة

بتروجت 3 - 0 هليوبوليس

سموحة 3 - 1 مصر للبترول

طلائع الجيش 3 - 2 الطيران

الجزيرة 3 - 0 القناة

الزهور 3 - 1 سبورتنج

وادي دجلة 3 - 1 الاتحاد

وتأتي مباريات ربع النهائي يوم السبت 3 أبريل كالآتي:

الأهلي × الزهور

الزمالك × طلائع الجيش

وادي دجلة × الجزيرة

سموحة × بتروجت

وتوج الأهلي بألقاب بطولات دوري المرتبط والسوبر المصري والدوري هذا الموسم.