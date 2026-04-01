مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا

وصف مروان عطية لاعب منتخب مصر مواجهة إسبانيا بالفرصة الرائعة لقياس مستوى فريقه.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا سلبيا دون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

وقال مروان عطية عبر أون سبورت: "أبارك للشعب المصري على النتيجة والأداء أمام أفضل منتخب في العالم".

وأضاف "هذا النسق وإيقاع اللعب المرتفع فرصة رائعة لقياس مستوانا. لعبنا بشكل جماعي واستحوذنا على الكرة بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "خلقنا عددا من الفرص، وإن كانت فرص المنتخب الإسباني أكثر، وهو أمر طبيعي نظرا للقدرات العالية للاعبيه، وفي مباراة على ملعبهم ووسط جمهورهم".

وحقق منتخب مصر التعادل السابع تحت قيادة حسام حسن طوال 28 مباراة خاضها المنتخب معه.

وخاض المنتخب تحت قيادة حسام حسن 28 مباراة، بينهم 21 مباراة رسمية، و7 مواجهات ودية.

وفاز المنتخب 17 مباراة، وتعادل في 8، فيما خسر 4 مباريات.

وسجل المنتخب 43 مباراة، واستقبل 17 هدفا.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.