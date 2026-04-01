رئيس الاتحاد الإسباني: اعتذرت لأبو ريدة عن الهتافات العنصرية.. والتنازل عن صدارة التصنيف مؤقت

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 00:56

كتب : FilGoal

رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني - هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري

أدان رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني، الهتافات العنصرية التي شهدتها مباراة مصر الودية.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر في لقاء ودي، هتافات تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض ضد المسلمين.

ياسر إبراهيم: كان بإمكاننا التسجيل أمام إسبانيا.. والمعسكر ناجح بكل المقاييس جوان جارسيا: عشت حلما في أول مباراة دولية.. ولا أفكر في كأس العالم الآن بيدري: نرفض العنصرية تماما.. وأنتم من يقول إسبانيا مرشحة للتتويج بكأس العالم

وقال لوزان في تصريحات بالمنطقة المختلطة عقب المباراة، نلقتها صحيفة آس الإسبانية: "أول ما يجب علينا فعله هو إدانة هذا النوع من السلوك، يجب أن تكون كرة القدم مثالا للتعايش، وقبل كل شيء للاحترام."

وأكمل "اعتذرت لرئيس الاتحاد المصري، لقد كانوا راضين للغاية عن سلوكنا بشكل عام، وطلبوا توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين."

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني "يجب ألا يتكرر ذلك، المجتمع الإسباني في معظمه مثال يحتذى به، لقد كان حادث فردي."

وتابع "الأجواء كانت رائعة باستثناء ما كنا نفضل ألا يحدث، أشكر أهالي برشلونة وكاتالونيا على هذا الترحيب الحار بالمنتخب"

كما رد لوزان على صيحات الاستهجان ضد جوان جارسيا "اليوم يومه، وآمل أن يحتفظ بهذه الذكرى الجميلة."

وأتم حديثه عن المنافسة على صدارة التصنيف العالمي "التنازل عن صدارة التصنيف العالمي لفرنسا مؤقت، لكننا في كل الأحوال ننافس بقوة على القمة بفريق قوي.. الجميع متحمس للغاية للتحدي الكبير في كأس العالم."

وبعد تعادل المنتخب الإسباني أمام مصر، سيصعد منتخب فرنسا لصدارة الترتيب العالمي بعد فوزه في مباراتي كولومبيا والبرازيل الوديتين.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.

مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا ياسر إبراهيم: كان بإمكاننا التسجيل أمام إسبانيا.. والمعسكر ناجح بكل المقاييس جوان جارسيا: عشت حلما في أول مباراة دولية.. ولا أفكر في كأس العالم الآن بيدري: نرفض العنصرية تماما.. وأنتم من يقول إسبانيا مرشحة للتتويج بكأس العالم حسام حسن: مواجهة إسبانيا لم تكن ودية دي لا فوينتي: نرفض الهتافات العنصرية.. وخروج إيطاليا دليل على صعوبة التأهل تفاصيل إصابة ثنائي منتخب مصر أمام إسبانيا الأعلى تقييما في المباراة.. أرقام مصطفى شوبير أمام إسبانيا
كأس العالم 2026 - مقعد وحيد متبقي.. اكتمال 11 مجموعة بعد تأهل الكونغو الديمقراطية 35 دقيقة | في المونديال
شوطين إضافيين وبكاء الحكم.. الكونغو تفوز على جامايكا ويعود لكأس العالم بعد 52 عاما 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
"حان الوقت لنقول وداعا".. ليفاندوفسكي يلمح لاعتزاله الدولي 57 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك وخروج سبورتنج من ثمن نهائي كأس مصر للرجال ساعة | كرة طائرة
مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا ساعة | منتخب مصر
بوفون: أنا وجاتوزو مستمران مع إيطاليا حتى يونيو ساعة | الكرة الأوروبية
جاتوزو: أعتذر للجمهور الإيطالي وفخور باللاعبين.. والوقت ليس مناسبا للحديث عن مستقبلي ساعة | في المونديال
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 3 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين 4 مؤتمر حسام حسن - سبب مواجهة السعودية.. وكواليس الاعتذار عن عدم خوض لقاء إسبانيا
