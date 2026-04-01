رئيس الاتحاد الإسباني: اعتذرت لأبو ريدة عن الهتافات العنصرية.. والتنازل عن صدارة التصنيف مؤقت

أدان رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني، الهتافات العنصرية التي شهدتها مباراة مصر الودية.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر في لقاء ودي، هتافات تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض ضد المسلمين.

وقال لوزان في تصريحات بالمنطقة المختلطة عقب المباراة، نلقتها صحيفة آس الإسبانية: "أول ما يجب علينا فعله هو إدانة هذا النوع من السلوك، يجب أن تكون كرة القدم مثالا للتعايش، وقبل كل شيء للاحترام."

وأكمل "اعتذرت لرئيس الاتحاد المصري، لقد كانوا راضين للغاية عن سلوكنا بشكل عام، وطلبوا توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين."

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني "يجب ألا يتكرر ذلك، المجتمع الإسباني في معظمه مثال يحتذى به، لقد كان حادث فردي."

وتابع "الأجواء كانت رائعة باستثناء ما كنا نفضل ألا يحدث، أشكر أهالي برشلونة وكاتالونيا على هذا الترحيب الحار بالمنتخب"

كما رد لوزان على صيحات الاستهجان ضد جوان جارسيا "اليوم يومه، وآمل أن يحتفظ بهذه الذكرى الجميلة."

وأتم حديثه عن المنافسة على صدارة التصنيف العالمي "التنازل عن صدارة التصنيف العالمي لفرنسا مؤقت، لكننا في كل الأحوال ننافس بقوة على القمة بفريق قوي.. الجميع متحمس للغاية للتحدي الكبير في كأس العالم."

وبعد تعادل المنتخب الإسباني أمام مصر، سيصعد منتخب فرنسا لصدارة الترتيب العالمي بعد فوزه في مباراتي كولومبيا والبرازيل الوديتين.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.