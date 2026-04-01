ياسر إبراهيم: كان بإمكاننا التسجيل أمام إسبانيا.. والمعسكر ناجح بكل المقاييس

أعرب ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر عن رضاه التام بعد تعادل الفراعنه أمام إسبانيا.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا سلبيا دون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

وقال ياسر إبراهيم عبر أون سبورت: "قدمنا مستوى رائع أمام منتخبا قويا ويكفي أنه المصنف الأول عالميا".

وأضاف "نجحنا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وأغلقنا عمق الملعب بشكل جيد".

وأتم "حققنا نتيجة جيدة وكان من الممكن أن نسجل لولا العارضة. الفوز على السعودية بأربعة أهداف ثم التعادل أمام إسبانيا يؤكد نجاح هذا المعسكر بكل المقاييس".

وحقق منتخب مصر التعادل السابع تحت قيادة حسام حسن طوال 28 مباراة خاضها المنتخب معه.

وخاض المنتخب تحت قيادة حسام حسن 28 مباراة، بينهم 21 مباراة رسمية، و7 مواجهات ودية.

وفاز المنتخب 17 مباراة، وتعادل في 8، فيما خسر 4 مباريات.

وسجل المنتخب 43 مباراة، واستقبل 17 هدفا.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.