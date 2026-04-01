جوان جارسيا: عشت حلما في أول مباراة دولية.. ولا أفكر في كأس العالم الآن

أعرب جوان جارسيا حارس منتخب إسبانيا عن سعادته بالظهور الأول بقميص المنتخب خلال مواجهة منتخب مصر الودية.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر في لقاء ودي، هتافات تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض ضد المسلمين.

وقال جارسيا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كنت سعيدا ومتحمسا للغاية بالمشاركة الأولى، هذا حلم يتحقق".

وأضاف "الجماهير التي دعمتني أوجه لها الشكر، كنت مركزا فقط على المنتخب ورغبة تحقيق الفوز".

وشهدت المباراة صافرات استهجان ضد جوان جارسيا لاعب إسبانيول السابق على ملعب فريقه السابق.

وتحدث عن لحظة مشاركته قائلا: "تم إخباري بين الشوطين بإمكانية اللعب، شعرت أن الحلم أصبح قريبا، لكنك لا تصدق حتى تدخل الملعب".

وأوضح "هو شعور لا يصدق، حلم يبدأ معك منذ الطفولة، وأنا فخور بالوصول إلى هذه اللحظة".

وعن المنافسة في مركز الحراسة، قال: "علاقتي جيدة مع أوناي سيمون وباقي الحراس، والأجواء ممتازة بيننا".

وأكمل "التركيز الآن مع برشلونة، وسأواصل العمل، وإذا جاءت فرصة التواجد في كأس العالم سأكون سعيدا".

واختتم "لا أفكر حاليا في القائمة، الأهم هو الاستمرار في تقديم مستوى جيد".

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعد ضمان تأهلهما إلى البطولة.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.