بيدري: نرفض العنصرية تماما.. وأنتم من يقول إسبانيا مرشحة للتتويج بكأس العالم

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 00:18

كتب : FilGoal

تحدث بيدري لاعب منتخب إسبانيا عقب التعادل أمام منتخب مصر بدون أهداف في مباراة ودية وشدد على رفض الهتافات العنصرية بشكل قاطع.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر في لقاء ودي، هتافات تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض ضد المسلمين.

وقال بيدري لقناة tve: "التعادل بطعم مر، كنا نريد الفوز في آخر تجمع قبل كأس العالم لكن لم يحدث ذلك".

وأضاف "نحاول التأقلم مع ضغط المباريات بين النادي والمنتخب، ونعمل على الاستشفاء بشكل مستمر".

وعلق على الهتافات قائلا: "نرفض تماما أي هتافات عنصرية، لا ندعمها على الإطلاق".

وشدد "يجب أن نتعاون جميعا من أجل القضاء على هذه الظاهرة في الملاعب".

وتحدث عن أجواء الفريق قائلا: "هناك انسجام كبير داخل وخارج الملعب، وهذا يظهر في الأداء".

وأكمل "الآن سنعود للتركيز مع أنديتنا، ثم نستعد لما هو قادم".

وأشاد بزميله قائلا: "سعيد من أجل جوان جارسيا، حارس مميز ويمكنه مساعدتنا كثيرا".

واختتم تصريحاته عن الترشيحات "أنتم من تقولون إننا مرشحون، نحن نركز فقط على الفوز بكل مباراة والتطور بشكل مستمر".

ومن جانبه أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا أدان فيه الواقعة، مؤكدا رفضه التام لكل أشكال العنف والتمييز داخل الملاعب.

وأوضح البيان أن الاتحاد وجه بإذاعة رسائل داخل الملعب للتأكيد على نبذ أي سلوك عنصري أو معاد للأديان.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعد ضمان تأهلهما إلى البطولة.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.

