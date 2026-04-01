حسام حسن: مواجهة إسبانيا لم تكن ودية

رفض حسام حسن مدرب منتخب مصر، وصف مواجهة إسبانيا بالودية.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا سلبيا دون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

وقال حسام حسن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعداء بالمباراة الودية أمام المصنف الأول عالميا وسعيد بأجواء المعسكر المثالية."

وأكمل "التعادل مع منتخب بحجم إسبانيا أمر جيد، مباراة اليوم لم تكن ودية بل استعداد قوي للغاية قبل كأس العالم."

وأضاف "سعيد بالنماذج المصرية في أوروبا مثل صلاح ومرموش."

وأتم "هدفي تطوير أداء المنتخب واللاعبين، وأتمني بناء فريق قوي للكرة المصرية."

وحقق منتخب مصر التعادل السابع تحت قيادة حسام حسن طوال 28 مباراة خاضها المنتخب معه.

وخاض المنتخب تحت قيادة حسام حسن 28 مباراة، بينهم 21 مباراة رسمية، و7 مواجهات ودية.

وفاز المنتخب 17 مباراة، وتعادل في 8، فيما خسر 4 مباريات.

وسجل المنتخب 43 مباراة، واستقبل 17 هدفا.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.