من يضحك أخيرا.. إيطاليا خارج كأس العالم بعد تأهل البوسنة والهرسك بركلات الترجيح

حسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

من يضحك أخيرا

ظهر مقطع فيديو للاعبي منتخب إيطاليا عقب نصف نهائي الملحق الأوروبي وهم يحتفلون بتأهل البوسنة على حساب ويلز.

وأثار مقطع الفيديو صدى واسعا عبر مواقع تواصل الاجتماعي بسبب رغبة منتخب إيطاليا في مواجهة البوسنة والهرسك بدلا من ويلز.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك وقتها تأهله بعد الفوز على ويلز بركلات الترجيح أيضا، بينما تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 بالفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0 في ملعب بيرجامو معقل أتالانتا بإيطاليا.

واحتفل لاعبو منتخب البوسنة أخيرا بالتأهل للمرة الثانية في التاريخ إلى كأس العالم بعد نسخة 2014، بينما يغيب منتخب إيطاليا للمرة الثالثة على التوالي.

16 عاما على الأقل

يستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي البوسنة في محاولة للتقدم مبكرا وأهدر الفريق فرصة الهدف الأول في الدقيقة الثالثة.

وتصدى دوناروما لهدف محقق في الدقيقة السادسة.

وعلى عكس سير المباراة نجح مويس كين في استغلال خطأ حارس مرمى البوسنة بتمريرة سيئة وسجل هدفا رائعا في الدقيقة 15.

مويس كين يفتتح التسجيل لمنتخب إيطاليا بعد تمريرة خاطئة من حارس مرمى البوسنة والهرسك#تصفيات_كأس_العالم_2026 | #الملحق_الأوروبي#WorldCupQualifiers2026

وهيمن منتخب البوسنة على الكرة بحثا عن التعادل مع تألق من دوناروما.

وتعرض أليساندرو باستوني للطرد المباشر في الدقيقة 42 بعد عرقلة منعت انفراد تام لمنتخب البوسنة.

ومنع دوناروما أكثر من فرصة محققة للبوسنة والهرسك.

ونجح هاريس تاباكوفيتش من تسجيل التعادل في الدقيقة 80.

ولم يجد جديد في الشوطين الإضافيين سوى سيطرة من البوسنة إذ وصلت تسديدات المنتخب إلى 30 مقابل 9 فقط لإيطاليا.

وخلال ركلات الترجيح نجح منتخب البوسنة والهرسك من تسجيل 4 ركلات مقابل ركلة وحيدة سجلها تونالي لاعب إيطاليا.