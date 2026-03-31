الانتصار الأول مع وهبي.. المغرب يفوز على باراجواي بثنائية

حقق منتخب المغرب انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد محمد وهبي.

وفاز منتخب المغرب على باراجواي 2-1 تحضيرا لكأس العالم 2026.

وتولى محمد وهبي تدريب منتخب المغرب خلفا لوليد الركراكي وتعادل في المباراة الأولى ضد الإكوادور قبل أن يحقق الانتصار على باراجواي.

وسجل بلال الخنوس هدف التقدم لمنتخب المغرب في الدقيقة 48.

وعزز نائل العيناوي تقدم منتخب المغرب وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وقلص جوستافو كاباليرو النتيجة وسجل الهدف الأول لمنتخب باراجواي في الدقيقة 88.

ويسعى محمد وهبي للوصول إلى أفضل تشكيل لمنتخب المغرب قبل انطلاق كأس العالم.

وقبل تعيينه كمدير فني للمنتخب الأول، حقق وهبي لقب كأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي والذي أقيم أكتوبر 2025 لأول مرة في التاريخ.

فيما تولى الركراكي تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، قبل خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية.