شوبير: لعبنا بنفس سلاح إسبانيا

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر، عن تفاصيل خطة وطريقة لعب المنتخب أمام إسبانيا.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا سلبيا دون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة أون سبورت عقب المباراة: "حققنا نتيجة جيدة أمام منتخب كبير وقوي، لعبنا على استحواذ الكرة وهو نفس سلاح إسبانيا."

وأضاف "تعليمات حسام حسن كانت أننا لن نترك الكرة لإسبانيا ولن ندافع، ونلعب ند بـ ند."

وردا على الخروج بالكرة على الأرض، أوضح شوبير "الحارس يجب أن يلعب بقدمه جيدا، كان هناك أوقات الأفضل أن نلعب كرة طويلة بسبب النقص العددي."

وشارك شوبير أساسيا في مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة.

وفاز المنتخب المصري أمام السعودية في الودية الأولى برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.