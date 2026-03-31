الاتحاد الإسباني يدين هتافات جماهيره خلال ودية مصر.. وتطبيق بروتوكول العنصرية

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 23:16

كتب : FilGoal

أدان الاتحاد الإسباني لكرة القدم الهتافات العنصرية التي صدرت من جماهيره خلال مواجهة منتخب مصر الودية.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر في لقاء ودي، هتافات اعتبرها البعض تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض.

ورددت بعض الجماهير هتافات معادية للمسلمين خلال الدقائق الأولى من اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول في برشلونة، قبل أن تتكرر مرة أخرى خلال الشوط الأول وبعد الاستراحة.

ودعت إدارة الملعب عبر مكبرات الصوت الجماهير إلى التوقف عن أي هتافات عنصرية أو تمييزية، كما ظهرت رسالة على الشاشات تؤكد أن القوانين تعاقب على مثل هذه التصرفات تطبيقا لبروتوكول العنصرية.

وقوبلت تلك التحذيرات بصافرات استهجان من بعض الحضور من الجمهور الإسباني.

ومن جانبه أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا أدان فيه الواقعة، مؤكدا رفضه التام لكل أشكال العنف والتمييز داخل الملاعب.

وأوضح البيان أن الاتحاد وجه بإذاعة رسائل داخل الملعب للتأكيد على نبذ أي سلوك عنصري أو معاد للأديان.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعد ضمان تأهلهما إلى البطولة.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.

