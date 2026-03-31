بمشاركة لاعب بيراميدز.. الأردن يتعادل مع نيجيريا تحضيرا لكأس العالم

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأردن ضد نيجيريا تحضيرا لخوض النشامى كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب الأردن ضد نيجيريا 2-2 في مباراة ودية جمعت المنتخبين.

وسجل موسى التعمري الهدف الأول لمنتخب الأردن في الدقيقة 17، بعد كرة قوية بقدمه اليسرى من ركلة حرة.

لكن النسور الخضراء عادلت النتيجة في الدقيقة 26 عندما سدد سيمون موسيس كرة أرضية بيسراه.

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، عزز فرنانديز تقدم منتخب نيجيريا وحول النتيجة إلى 2-1 بعد عرضية من أونيكا.

وشهدت الدقيقة 75 مشاركة عودة الفاخوري لاعب بيراميدز بدلا من محمود المرضي.

وفي الدقيقة 77، تعادل الأردن عبر محمد الداود، الذي استلم تمريرة عالية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من تحت قدمي الحارس البديل أديلي.

ثم في الدقيقة 92، نال أليكس إيوبي البطاقة الحمراء مباشرة بعد اعتدائه على مدافع منتخب الأردن بدون كرة.

ويتواجد منتخب الأردن ضمن المجموعة العاشرة رفقة منتخبات: الأرجنتين والجزائر والنمسا.

فيما فشل منتخب نيجيريا في الوصول لنهائيات كأس العالم 2026.