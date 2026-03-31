تحت الأمطار.. منتخب الناشئين يؤدي تدريبه استعدادا لمواجهة ليبيا

خاض منتخب مصر للناشئين تدريباته، اليوم الثلاثاء تحت الأمطار على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي، استعداداً لمواجهة منتخب ليبيا.

ويلعب منتخب مصر للناشئين ضد ليبيا يوم الخميس في الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقررة إقامتها في المغرب.

وعقد حسين عبد اللطيف مدرب منتخب الناشئين جلسة مع اللاعبين، قبل بداية التدريب، حثهم فيها على نيسان مباراتهم أمام المغرب، مطالبا الجميع بالتركيز والفوز في المباريات المقبلة لضمان التأهل.

وأدى اللاعبون، برنامجا استشفائيا بمعرفة الجهاز الطبي، الذي يعمل على تجهيز كل اللاعبين للتواجد والمشاركة في المباريات.

وشرح حسين عبد اللطيف للاعبين الأمور الفنية، التي تتعلق بمباراة الفريق، أمام نظيره الليبي، المقررة إقامتها يوم الخميس المقبل.

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما أمام المغرب بهدفين لهدف في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا.

وتؤهل بطولة شمال إفريقيا إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما، والتي تؤهل بدورها إلى مونديال الناشئين.

ويشارك في البطولة 5 منتخبات في شمال إفريقيا وهي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

وكان منتخب مصر فاز في أول مباراة على تونس بهدف دون رد سجله دانيال تامر.