انتهت ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وإسبانيا الودية في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم، والمقررة على ملعب إسبانيول.

وفاز المنتخب المصري في وديته الأولى أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 90+6: شوبير يتألق ويبعد ركنية خطيرة ليحافظ على التعادل

ق 86: العارضة تمنع تسديدة جريمالدو من تسجيل الهدف الأول لإسبانيا.

ق 85: نزول حسام عبد المجيد بدلا من مرموش.

ق 84: بطاقة صفراء ثانية لحمدي فتحي ليحصل على البطاقة الحمراء بعد تدخل قوي ضد إيجليسياس.

ق 83: فرصة خطيرة لإسبانيا لـ بينو داخل منطقة الجزاء ولكن حمدي فتحي دفعه لخارج الملعب

ق 82: نزول محمود صابر بدلا من زيزو.

ق 74: تسديدة قوية من رودري تمر بجوار القائم الأيمن لشوبير.

ق 67: خروج إسلام عيسى للإصابة ونزول هيثم حسن.

ق 65: بطاقة صفراء لإسلام عيسى.. واشتباك بين حمدي فتحي وفيرمين لوبيز.

ق 62: خوان جارسيا في الظهور الدولي الأول بدلا من ديفيد رايا، وبورخا إيجليسياس بدلا من فيران توريس.

ق 55: لاعبو إسبانيا يتبادلون الكرة داخل منطقة الجزاء لينفرد بيدري بالمرمى ولكن شوبير يتألق من جديد.

ق 53: فيرمين لوبيز يمر من ياسر إبراهيم داخل منطقة الجزاء وينفرد بالمرمى ولكن شوبير تصدى لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 49: مرور رائع من تريزيجيه من الجانب الأيسر ليسدد ولكن بعيدا عن المرمى

4 تبديلات لإسبانيا بنزول رودري فيرمين لوبيز وبيدري فيكتور مونوز بدلا من لامين يامال، وسولير

وتبديل لمصر بنزول محمود حسن تريزيجيه بدلا من إمام عاشور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 42: كرة رائعة بعد عدة تمريرات بين لاعبي إسبانيا ليبعدها حمدي فتحي قبل أن تصل إلى لامين يامال أمام المرمى.

ق 29: خطيررررة القائم يمنع تسديدة صاروخية من مرموش.

ق 27: فتوح يتألق ويمنع لامين يامال من المرور.

ق 25: مرور رائع من فتوح قبل أن يتعرض لعرقلة من لامين يامال ليحصل على ضربة حرة من الجانب الأيسر.. نفذها زيزو ولكن أبعدها الدفاع الإسباني.

ق 20: مهند لاشين يتدخل وينقذ كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من داني أولمو أبعدها لاعب الوسط المصري قبل وصولها إلى فيران توريس.

ق 18: إمام عاشور يمر من سولير قبل أن يتعرض لعرقلة من لاعب الوسط الإسباني.

ق 14: داني أولمو يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها شوبير

ق 11: هجمة مرتدة لصالح إسبانيا ليمرر لامين يامال الكرة إلى فيران توريس، ولكن خرج شوبير ليبعد الكرة، قبل أن يرفع حكم الراية ليحتسب تسلل.

ق 3: ضربة حرة مباشرة لصالح إسبانيا على حدود منطقة الجزاء بعد لمس الكرة ليد إسلام عيسى.

ق 2: تسديدة صاروخية من مهند لاشين مستغلا خروج ديفيد رايا من مرماه، ولكن الحارس الإسباني صحح خطأه وأنقذ الكرة.

ق 2: تصويبة صاروخية من دان هاوسن نجح أحمد فتوح في منعها

انطلاق المباراة