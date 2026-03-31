التبديلات لم تأت بثمارها.. السعودية تخسر أمام صربيا بثنائية وديا

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - مصر ضد السعودية

خسر منتخب السعودية أمام صربيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب "تي إس أرينا" في باتشكا توبولا بصربيا.

تقدم للسعودية عبد الله الحمدان في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة بعد خروج الحارس من مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر.

ولكن نجح منتخب صربيا في تحقيق العودة في الشوط الثاني.

سجل ستراهينيا بافلوفيتش الهدف الأول في الدقيقة 66 بخلفية مزدوجة.

قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيش لاعب الريان القطري الحالي والهلال السعودي السابق في الدقيقة 70 برأسية رائعة.

وأجرى هيرفي رينارد مدرب السعودية، عدد من التبديلات بالدفع بـ محمد العويس حارسا للمرمى بعد ضمه لصفوف ، ونواف بوشل، وعبد الله الحمدان أساسيا من بداية المباراة.

وجاء تشكيل السعودية كالتالي: محمد العويس - سعود عبدالحميد - ريان حامد - متعب المفرج - نواف بوشل - زياد الجهني - محمد كنو - نايف مسعود - مروان الصحفي - عبدالله الحمدان - عبدالعزيز العليوه.

واستدعى رينار كل من: محمد العويس، ونواف بوشل، وخليفة الدوسري، ومحمد محزري، ومحمد المجحد، وعبد العزيز العليوة، للانضمام إلى معسكر الأخضر، وتحويل اللاعبين مراد الهوساوي وتركي العمار إلى معسكر المنتخب السعودي (B).

كما تم استبعاد اللاعب متعب الحربي من مباراة صربيا، بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي بين بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته عدم جاهزيته، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وقرر مدرب السعودية استبعاد اللاعبين علي لاجامي وحسن كادش من القائمة المغادرة إلى صربيا بقرار فني.

وتلقى منتخب السعودية خسارته الثانية الودية خلال توقف مارس الأخير قبل كأس العالم.

وخسر الأخضر أمام المنتخب المصري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما في جدة.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، وكاب فيردي.

أما منتخب صربيا فلم ينجح في التأهل للمونديال بعدما حل ثالثا في المجموعة الثامنة خلف إنجلترا التي تأهلت مباشرة للمونديال، وألبانيا التي خاضت الملحق.

