مباشر الملحق الأوروبي - البوسنة والهرسك (1) 4-1 (1) إيطاليا.. الأتزوري خارج كأس العالم

يحل منتخب إيطاليا ضيفا على البوسنة والهرسك ضمن منافسات الجولة الختامية من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

ويصعد الفائز في المباراة لكأس العالم للمجموعة الثانية التي تضم كل من كندا وسويسرا وقطر.

الركلة الرابعة: انتهت البوسنة والهرسك إلى كأس العالم بعد الفوز 4-1 بركلات الترجيح

الركلة الثالثة: تقدم البوسنة والهرسك 3-1

الركلة الثانية: تقدم البوسنة والهرسك 2-1

الركلة الأولى: تقدم البوسنة والهرسك 1-0

إلى ركلات الترجيح

ق120 تسديدات إيطاليا 9 مقابل 30 لصالح البوسنة والهرسك

إلى شوطين إضافيين

ق88 دوناروما ينقذ إيطاليا

ق80 جووووووووول التعادل

ق73 ضغط متواصل للتعادل لكن دون فائدة حتى الآن

ق51 دوناروما يتألق ويمنع التعادل

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 مشاركة جاتي بدلا من ريتيجي

ق42 طرد باستوني بعد منع انفراد تام للبوسنة والهرسك

ق25 سيطرة من البوسنة والهرسك لكن دون خطورة على مرمى دوناروما

ق15 جوووووول أول مويس كين بعد خطأ قاتل من حارس المرمى

ق6 محاولة جديدة من البوسنة ودوناروما يتصدى

ق3 البوسنة تهدر الأول

انطلاق المباراة