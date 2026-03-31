مباشر الملحق الأوروبي - البوسنة والهرسك (0)-(1) إيطاليا.. دوناروما يتألق
الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 20:30
كتب : FilGoal
يحل منتخب إيطاليا ضيفا على البوسنة والهرسك ضمن منافسات الجولة الختامية من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.
ويصعد الفائز في المباراة لكأس العالم للمجموعة الثانية التي تضم كل من كندا وسويسرا وقطر.
ق51 دوناروما يتألق ويمنع التعادل
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43 مشاركة جاتي بدلا من ريتيجي
ق42 طرد باستوني بعد منع انفراد تام للبوسنة والهرسك
ق25 سيطرة من البوسنة والهرسك لكن دون خطورة على مرمى دوناروما
ق15 جوووووول أول مويس كين بعد خطأ قاتل من حارس المرمى
ق6 محاولة جديدة من البوسنة ودوناروما يتصدى
ق3 البوسنة تهدر الأول
انطلاق المباراة
