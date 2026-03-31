كرة يد - الزمالك يواصل ملاحقة الأهلي ويهزم الجزيرة في الجولة التاسعة من الدوري

الثلاثاء، 31 مارس 2026 - 20:22

كتب : محمد سمير

بيجاد مروان - فريق الزمالك كرة يد

واصل فريق الزمالك ملاحقة الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد التغلب على الجزيرة.

وتغلب الزمالك على الجزيرة بنتيجة 33-22 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 29.5 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي متصدر الترتيب.

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة بالعلامة الكاملة.

وكان الأهلي قد تغلب على طلائع الجيش بنتيجة 36-22 ضمن منافسات نفس الجولة.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويتبقى 5 جولات على ختام مسابقة الدوري.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.

الزمالك كرة يد
