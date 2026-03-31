تشكيل إيطاليا - كين وريتيجي يقودان الهجوم أمام البوسنة

دفع جينارو جاتوزو المدير الفني لـ منتخب إيطاليا بثنائي هجومي في مواجهة البوسنة ضمن نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويتأهل الفائز من إيطاليا والبوسنة إلى نهائيات كاس العالم 2026، لينضم إلى المجموعة الثانية رفقة: قطر - كندا - سويسرا.

ويبدأ ماتيو ريتيجي مهاجم القادسية السعودي ومويس كين مهاجم فيورنتينا الإيطالي في الهجوم.

وجاء تشكيل الأتزوري:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: جانليوكا مانشيني – أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري

الوسط: ماتيو بوليتانو – نيكولو باريلا – مانويل لوكاتيلي – ساندرو تونالي – فيدريكو ديماركو

الهجوم: مويس كين – ماتيو ريتيجي.

وغاب منتخب إيطاليا المتوج بـ 4 ألقاب كأس عالم عن آخر نسختين بالخسارة في الملحق الأوروبي وهو ما يزيد الضغوط على كتيبة جاتوزو قبل اللقاء.

وخسر منتخب إيطاليا فرصة التأهل لكأس العالم 2018 بالخسارة من السويد وفي 2022 بالخسارة من مقدونيا الشمالية في نصف النهائي.