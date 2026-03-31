مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم حسم مصير فرق الصالات قاريا.. ومقترح يتم دراسته

لم يحسم نادي الزمالك مصير مشاركة فرق ألعاب الصالات للطائرة واليد في البطولات القارية هذا الموسم.

ويأتي ذلك بسبب تراجع النتائج بعد خسارة فريق الطائرة للسيدات لكل البطولات المحلية هذا الموسم.

كما خسر فريق الطائرة رجال لألقاب الدوري ودوري المرتبط والسوبر المصري.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "سيتم حسم مصير فرق ألعاب الصالات من المشاركة في البطولات القارية المتبقية هذا الموسم خلال الأيام المقبلة".

وشدد المصدر "لم يتم حسم الأمر حتى الآن سواء بالمشاركة أو الاعتذار".

وكشف "هناك اقتراح بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولتي إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للرجال والسيدات، ومنح اللاعبين مستحقاتهم المتأخرة بدلا من دفع رسوم المشاركة في البطولة".

واختتم المصدر تصريحاته "من المقرر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك موقف المشاركة في البطولات القارية خلال الفترة القصيرة المقبلة بعد دراسة كل الحلول المطروحة".

وتستضيف صالة النادي الأهلي منافسات بطولة السيدات للكرة الطائرة خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل.

بينما تقام نسخة الرجال خلال الفترة من 20 أبريل إلى 3 مايو المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة أعلن مشاركة الزمالك ضمن الفرق المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا للأندية للرجال والسيدات.