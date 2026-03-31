منتخب الشباب يتعادل وديا أمام الجزائر

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة منتخب مصر للشباب ضد الجزائر.

وحل المنتخب الجزائري تحت 20 عاما ضيفا على منتخب مصر ضمن تحضيرات الفريقين للمنافسات المقبلة.

وتعادل منتخب مصر تحت 20 عاما ضد الجزائر في ختام معسكره بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ويخوض منتخب مصر تحت 20 عاما معسكرا استعدادًا لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وكان منتخب الشباب بقيادة وائل رياض قد بدأ سلسلة مبارياته الودية، الشهر الماضي بمباراتين أمام نظيره العراقي، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، بينما فاز المنتخب في المباراة الثانية بهدف.

وضمت قائمة منخب مصر تحت 20 عاما كل من:

حراسة المرمى : مصطفى سامي، عمر عبدالعزيز وإياد تامر.

خط الدفاع: إياد مدحت، عبدالله بدير، نور أشرف، أدهم أحمد، محمد عبدالبصير، محمد عوض، ماهر خالد، يوسف شيكا ومحمد الأمين.

خط الوسط: محمد عاطف، محمد سمير كونتا، أحمد ياسر، محمود فيصل، عمر ثروت، محمد حمد، بلال عطية، عمر العزب، علي الجارحي، ياسين عاطف، محمود صلاح، أدهم كريم وأنس رشدي.

خط الهجوم: محمد هيثم، محمد عبد الفتاح ومحمود حسن تريزيجيه.