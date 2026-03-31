تشكيل إسبانيا - يامال وتوريس أساسيان أمام مصر.. ورايا يحرس المرمى

دفع لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا بالثنائي لامين يامال وفيران توريس في التشكيل الأساسي لمواجهة مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إسبانيول بمباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026.

ويحرس ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال، مرمى المنتخب الإسباني.

كما يتواجد داني أولمو في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان موسكيرا - دين هاوسن - أليخاندرو جيرمالدو.

الوسط: كارلوس سولير - بابلو فورنالس - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - أندر بارينيتشيا.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.